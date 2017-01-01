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22 декабря 15:19 / Экономика и бизнес / газификация / проекты   1  

Трубный путь

Программа газификации Сахалинской области, рассчитанная на 2009-2014 годы, выполнена не в полном объеме, часть мероприятий перенесена на более поздние сроки

Ограничение возможностей

За сравнительно небольшой срок в плане газификации на Сахалине сделано немало. Переведена на голубое топливо Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, что существенно улучшило экологическую обстановку в крупнейшем населенном пункте острова. Примеру энергетиков последовали многие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города, что снизило издержки производства и позволило сдержать рост цен на готовую продукцию. За это же время тысячи домовладений юга острова получили возможность отапливать свои жилища с помощью относительно экономичного и экологически чистого топлива.

Но взятый вначале высокий темп постепенно стал снижаться, что привело к существенному изменению параметров программы газификации, рассчитанной на 2009 – 2014 годы. Дело в том, что документ предусматривал, что областные власти и компания «Газпром» будут производить работы в тесной связке. Как известно, отечественный монополист назначен федеральным правительством координатором Восточной газовой программы, базовым принципом которой является первоочередное газоснабжение российских потребителей. На этом основании газовый гигант заключает соглашения с региональными властями, обязуясь выполнить в конкретный период времени свою часть работы, а именно подвести к границам населенных пунктов инженерные сооружения. Задача же местных администраций – подготовить к приему газа потребителей непосредственно внутри городов и сел.

Так вот, в какой-то момент стали возникать ситуации, когда областные власти свои обязательства выполняли, а «Газпром», из-за проблем в экономике, – нет. В связи с этим интенсивность работ заметно снизилась. В частности, райцентры, расположенные по пути 800-километрового газопровода проекта «Сахалин-2», остались без обещанных когда-то инженерных сооружений. А ведь согласно разработанной и утвержденной схеме газификации, предполагалось, что до 2014 года «Газпром» возведет газораспределительные станции (ГРС) с отводами к населенным пунктам. Местные власти настроились на то, что их котельные наконец-то перейдут на экологически чистое топливо, а угольная пыль на улицах останется лишь в воспоминаниях. В Тымовском районе даже успели создать внутрипоселковую инфраструктуру – подвели к домам трубы. Теперь это хозяйство простаивает в надежде, что новая программа, рассчитанная на период до 2020 года, исправит положение дел.

– Весь 2015 год ушел у нас на переговоры с «Газпромом», чтобы определить параметры новой программы, рассчитанной до 2020 года. В текущем году этот документ утвержден и в него вошли объекты, которые не были построены ранее. Стоит заметить, что мы – единственный регион на Дальнем Востоке, с которым «Газпром» заключил соглашение о продолжении реализации программы газификации, – говорит руководитель областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации Андрей Белоусов.

Продолжение следует

Пока на юге острова функционируют две газораспределительные станции – одна расположена в селе Троицкое, другая – в районе села Дальнее.

– Вообще строительство ГРС планируется вдоль всего Сахалина: в Долинске, Макарове, Поронайске, Тымовском, – перечисляет Андрей Белоусов. – Даже Курильские острова предполагается газифицировать за счет автономных источников. Насколько быстро удастся реализовать запланированные мероприятия, зависит от финансовых возможностей региона и компании «Газпром».

Судя по всему, эти возможности на ближайшую перспективу резко ограничены, поскольку бюджеты верстаются в сокращенном варианте. Отсюда выходит, что в скором времени массового пополнения армии счастливчиков, пользующихся таким, казалось бы, ставшим совсем близким, но пока еще недоступным большинству жителей островной области достижением цивилизации, как бытовой газ, ждать не стоит.

Тем не менее, Андрей Белоусов не склонен оценивать ситуацию критично. Темпы работ снижены, но продолжение все же следует. От первоначальных намерений, которые распространяются даже на западное побережье Сахалина, никто не отказывается.

– Согласно генеральной схеме, предусмотрено обеспечение трубным газом населенные пункты Александровск-Сахалинского, Томаринского, Холмского и Невельского районов, – говорит собеседник. – Но это планы на перспективу в 10-20 лет.

В обозримом же будущем, до 2020 года, голубым топливом обеспечат жителей Тымовского района, а также Березняков, Старорусского, Дальнего. Внутри этих населенных пунктов сети уже построены, осталось «Газпрому» выполнить свои обязательства, то есть подвести газопровод к их границам.

– В Тымовском районе мы закончили работы в 6 населенных пунктах. Общая протяженность внутрипоселковых сетей составила в этом муниципальном образовании 138 километров, – говорит Андрей Белоусов. – Кроме того, в Тымовском уже готовы для приема газа две котельные.

Продолжится и дальнейшая газификация областного центра, до 2020 года «Газпром» обязался возвести в южной части города еще одну газораспределительную станцию, поскольку мощностей аналогичного объекта в окрестностях села Дальнее уже недостаточно. Желающих подключить свои домохозяйства к газовой трубе оказалось очень много, а возможности Анивского месторождения, на которое раньше возлагались большие надежды, оказались ограниченными. В результате чрезмерной нагрузки на скважины вместе с газом стала подниматься вода, что вызвало шквал жалоб со стороны потребителей. Появление второй ГРС в окрестностях Южно-Сахалинска непременно повысит надежность бесперебойного снабжения домохозяйств голубым топливом.

– Изначально такая схема была запроектирована, в результате ее реализации все ограничения снимаются в принципе, – уверен Андрей Белоусов. – Мы со своей стороны уже разработали проектно-сметную документацию строительства газопровода в южной части областного центра, она прошла экспертизу, и мы готовы к практической реализации. Однако строительство новой ГРС и ветки отвода от нее запланировано «Газпромом» на 2019 год. На этот срок будем ориентироваться и мы со своим объемом работ.

Синхронизация действий

В настоящее время между сторонами согласовывается еще один очень важный документ, который называется «План-график синхронизации работ». В нем четко определены сроки введения в эксплуатацию объектов газификации, а также обязательства местных властей и компании «Газпром». Это должно исключить в дальнейшем срывы намеченных планов по вине одного из участников процесса.

Требуется синхронизация и при взаимодействии поставщиков газа с потребителями. Дело в том, что газоснабжение села Троицкого теперь будет осуществляться за счет ресурсов проекта «Сахалин-2». Поставки с Анивского месторождения в этот населенный пункт прекращаются. Казалось бы, данный факт должен вызвать восторг у жителей, ведь «газ с большой трубы» выше качеством. Но не тут-то было. Более полутора сотен домохозяйств до сих пор не соизволили заключить договор с новым поставщиком газа.

В агентстве по развитию электроэнергетики и газификации региона надеются, что население Троицкого до конца текущего года все же проявит сознательность и оформит должным образом взаимоотношения с новым надежным поставщиком газа.

Теги  Газификация Проекты
Автор текста: Николай Рыжань

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Короче говоря газификация приостанавливается.... Наобещали людям, а теперь....
анонимно 22 декабря 17:09

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Короче говоря газификация приостанавливается.... Наобещали людям, а теперь....

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