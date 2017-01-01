Новый глава жд

Перешить колею и обновить подвижной состав. Такие задачи названы первостепенными для нового руководителя Сахалинского управления Дальневосточной железной дороги. На эту должность назначен Андрей Семенец. В прошлом он курировал крупные проекты на БАМе и Транссибе. Губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко нового руководителя представил глава Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

Южно-Сахалинск меняет облик

Стильный и комфортный. Южно-Сахалинск вошел в топ-двадцатку самых привлекательных для иностранных туристов городов России.

Грант на развитие Невельска

Весомую поддержку от областной власти и серьезный бонус в 50 млн рублей обрел Невельский городской округ. Лучшие муниципальные образования региона получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности.

Дорогие медосмотры

О повышении стипендии и компенсации стоимости медосмотров для обучающихся в государственных бюджетных профессиональных учреждениях говорили сегодня в Сахалинской облдуме. Поводом для встречи послужило обращение представителей педагогического и медицинского базовых колледжей. Для последних эта проблема особенно актуальна. Будущие медработники обязаны проходить осмотры чаще остальных студентов. Сейчас бесплатно эту процедуру проводят только несовершеннолетним и социальным категориям учащихся. Остальные ребята оплачивают ее самостоятельно. А это - около шести тысяч рублей.

Автоматика в помощь

На Сахалине сформирован состав отдела Федеральной службы войск национальной гвардии России. В его состав вошло около тысячи человек. Это СОБР, ОМОН, вневедомственная охрана и сотрудники разрешительной системы. Возглавил островную Росгвардию бывший командир сахалинского СОБРа Вадим Клёпов. На своей первой пресс-конференции он рассказал, что в ближайшее время гвардейцы получат техническое оснащение. Возможно, туда будут включены беспилотные летательные аппараты для контроля больших скоплений людей и нерестовых рек.

«Пиротехнические» рейды

Новогодние праздники уже не за горами, а значит, в магазинах пиротехники настоящий ажиотаж. Выбор огромен. В Южно-Сахалинске приобрести продукцию можно в семи торговых точках. От того, как они обустроены, порой зависит человеческая жизнь.

Елочные базары

Муниципальные елочные базары начали свою работу в областном центре. Все выставленные на них хвойные красавицы заготовлены легально. Цены и размеры - разные.

Итоги лесной деятельности

О том, как в области развивается лесопромышленный комплекс, как прошло лесовосстановление в 2016 году и многом другом, нам рассказала исполняющая обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Надежда Изотова.

Наважья путина

В Поронайском районе активно ведется подготовка к наважьей путине. Крупные рыболовецкие предприятия уже готовят суда для выхода в море. А представители коренных этносов - специальные ловушки.

Книга для вас

В островной столице представили новую книгу Надежды Бессоновой «Для вас». Примечательно, что она написана не только на родном нивхском языке автора, но и на русском. Издание будет интересно как детям, так и взрослым.

В воду за знаком отличия

В Южно-Сахалинске стартовала предновогодняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Дополнительные виды испытаний выполняют свыше ста старшеклассников. Сегодня парни и девушки боролись за быстрые секунды в плавательном бассейне.