На Сахалине будут судить тренера-извращенца

Тренер по тхэквондо из Охи обвиняется в совращении восьмилетнего воспитанника, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.

В числе жертв 44-летнего мужчины и 14-летняя охинка. Уголовное дело на спортивного педагога было возбуждено по семи эпизодам части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Ему инкриминируется также преступление по п. «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

В настоящее время следком завершил и направил в суд уголовное дело.

По версии следствия, тренер в октябре и ноябре 2015 года прямо во время разминки в спортзале совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера. А в декабре этого же года он вывез детей на соревнования в областной центр. Педофил продолжил развратные действия в вагоне поезда сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск, а затем и в общежитии, где проживали дети в Южно-Сахалинске. А на соревнованиях в Хабаровске жертвой извращенца стал уже восьмилетний мальчик. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием ребенка и совершил в его отношении действия сексуального характера.

Преступника задержали только 8 февраля этого года в аэропорту Шереметьево и этапировали в Оху. До этого фигурант успел скрыться от следствия.