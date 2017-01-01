«Право знать». Выпуск от 21 декабря

В настоящее время, когда идут быстрые процессы изменений в обществе, особенно трудно приходится молодому поколению с его еще не устоявшимся мировоззрением. Ломка общественных связей, неустойчивая экономическая ситуация, плохая компания, непонимание со стороны родителей и многое другое приводят к плачевным последствиям. Подростков тянет на совершение различного рода преступлений. Темой нашего очередного разговора станет уголовная ответственность несовершеннолетних.