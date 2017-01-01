Автоматика в помощь
В Поронайском районе активно ведется подготовка к наважьей путине. Крупные рыболовецкие предприятия уже готовят суда для выхода в море. А представители коренных этносов - специальные ловушки.
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В Поронайском районе активно ведется подготовка к наважьей путине. Крупные рыболовецкие предприятия уже готовят суда для выхода в море. А представители коренных этносов - специальные ловушки.
Лично ездил в Хэйхэ. В Государственную стоматологическую больницу города Хэйхэ так и называется, ставит коронки из титана с немецкой керамикой, гарантия 10 лет,...
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Все правильно! Если не решить проблему , будем под присмотром природоохранного прокурора 20 метров вручную , как нифхи , лодки таскать, осваивая 6 милльную зону!
Короче говоря газификация приостанавливается.... Наобещали людям, а теперь....
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