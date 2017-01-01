Интервью с сюрпризом

Накануне юбилея издательского дома мы попросили журналистов рассказать о необычных ситуациях, которые происходили в их работе

Мокрая история

Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет Курьезный случай из своей журналистской практики рассказала корреспондент ОТВ Анна Матвейкина

– По приглашению ученых СахНИРО отправились снимать, как выращивают гребешок на озере Буссе. До места съемки, разумеется, добирались на лодке. На календаре – середина или конец октября, так что было уже довольно холодно. Когда мы доплыли до середины озера, внезапно поднялся ветер – его ничего не предвещало. Волны становились все больше, и вода уже начала заливать наше плавсредство и, соответственно, всех, кто в нем находился. Мы спешно начали черпать воду ведрами и выливать ее за борт. Едва не перевернулись, но в итоге благополучно добрались до берега. Насквозь промокли, и местные рыбаки отпаивали нас согревающими напитками. Потом начали думать: как же будем ехать назад, мокрые с ног до головы? Благо один крупный (в прямом смысле) ученый пожертвовал свои запасные штаны на флисе. Они были настолько большие, что мы с коллегой обе в них влезли – каждой досталось по брючине. В них мы грелись всю дорогу, а камеру пришлось отправить в Москву – вода вывела ее из строя. Но самая главная моя «репортерская» история – не курьезная, связана с моей личной жизнью. Снимала программу, посвященную безопасности и самообороне. Мы поехали к специалисту, который должен был рассказать, как обращаться с оружием. Записали с ним интервью, а потом он очень быстро стал моим мужем.

Томатный душ

Эту веселую историю рассказал корреспондент ОТВ Евгений Коньков

– Только что отгремела Фукусима. Наши московские коллеги дали задание: записать врача-психиатра, который должен был сказать, что в связи с аварией на японской АЭС люди к нему за психологической помощью не обращались. Не знаю, у них в Москве, наверное, так принято: случись что, сразу бежать к мозгоправам. Перед съемкой надо было отметиться у главврача психбольницы. Заходим в приемную, секретарь просит нас немного подождать – у руководителя посетитель.

Через какое-то время открывается дверь, выходит женщина в белом халате, встает перед нами, выдыхает и восклицает: «Дурдом какой-то!» И ведь не поспоришь. Комментарий психиатра, кстати, тогда благополучно записали. Помню еще один случай. Как-то случайно плеснул томатный сок на человека из свиты федерального министра. К счастью для меня, помидорный «заряд» ему пришелся в спину – от воротничка рубашки до лопаток, и он ничего не заметил.

Подмосковный сюрприз

Случай из практики корреспондента РИА «Сахалин – Курилы» Светланы Коцубинской говорит о том, что журналисты иногда знают о событиях больше, чем их участники

– Я получила анонс и программу нефтяной конференции в Подмосковье, посвященной бурению в суровых условиях Арктики и Дальнего Востока. Мне надо было взять комментарий у какого-нибудь ее участника. Дозвонилась до единственной компании «СахалинНИПИморнефть», на конференции ее сотрудник М. Кузнецов должен был читать доклад. Прошу его кратко рассказать о предстоящем выступлении. В ответ – недоумение. Мой собеседник начал задавать встречные вопросы: что за конференция, с каким докладом он выступает. Конференция должна была состояться в ближайшие дни, а человек ни сном ни духом про свое участие. К концу беседы я уже не могла сдерживать смех – ситуация казалась абсурдной. Договорились созвониться через 10 минут – ему надо было «переварить» полученную информацию. Но ни через 10 минут, ни на следующий день по этому номеру никто трубку так и не снял. Предполагаю, что М. Кузнецов срочно улетел в Подмосковье...

Ветеран пошутил

Две захватывающие истории, рассказанные одним человеком, произошли с ним... одновременно. Корреспондент газеты «Губернские ведомости» Татьяна Лукина не смогла установить, где фантазия, а где реальность

– Мы готовили спецвыпуск к 70-летию Победы. Сахалинские ветераны рассказывали, каким им запомнилось 9 мая 1945 года. Истории получались трогательными. Но не обошлось и без курьезов… Я пообщалась с Иваном Петровичем (имя изменено). По словам ветерана, канун Дня Победы он встретил в Варшаве, где выполнял секретное задание. Вот цитата из статьи: «Разведчик и его боевые товарищи решили отпраздновать Победу в местном ресторане. – Я женщин до тех пор не видел долгих четыре года, – откровенничает ветеран. – Еда нас интересовала в том ресторане меньше всего. Мимо столиков чинно проплывали полячки-официантки. Красавицы были – загляденье». Дальше Иван Петрович в красках описывал прелести местных дам. Статья получилась очень доброй, душевной. Спустя время приходит к нам в кабинет начальство и спрашивает, как получилось, что два журналиста сдали статьи с одним и тем же героем. Так совпало, что мы, не договариваясь между собой, встретились с одним и тем же ветераном. Удивительное, что истории Иван Петрович нам рассказал абсолютно разные. По версии моего коллеги, никакой Варшавы с пышногрудыми полячками в его биографии не было и День Победы он праздновал в «учебке» под Рязанью. Я проверила диктофонную запись с его рассказом, дала послушать директору. Он вынес вердикт: ветеран действительно где-то упомянул Рязань, поэтому текст коллеги можно считать верным. А мой – то ли фантазией пожилого человека, то ли недоразумением, а то и вовсе розыгрышем.