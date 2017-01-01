Госдума утвердила изменения в закон о «дальневосточном гектаре»

Государственная дума Российской Федерации рассмотрела во втором и окончательном третьем чтениях законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По результатам рассмотрения законопроект принят единогласно.

При доработке закона были учтены как правоприменительная практика, так и предложения дальневосточных регионов, а также федеральных ведомств.

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Дальневосточный гектар

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «важно было внести поправки в закон до 1 февраля, когда начнется третий этап реализации программы, и получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России».

- От 10 до 20% граждан, по свидетельству социологических опросов, заинтересованы в том, чтобы получить гектар земли на Дальнем Востоке, а более 60% населения одобряют эту меру, считая, что это можно и нужно делать, - сказал министр, - Сейчас мы работаем над стыковкой получения гектара с иными мерами поддержки. Это гранты фермерам, субсидии по лизингу сельхозтехники, квоты на заготовку древесины для постройки жилья, микрозаймы. Навигатор этих мер поддержки работает в федеральной информационной системе НаДальнийВостокРФ . Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение гектара. Для этого на сайте размещена пошаговая инструкция, как получить гектар.

Изменения в закон направлены на усиление роли органов государственной власти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков и закрепление исключительно за гражданами Российской Федерации права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. Регионы сами определяют территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Все это должно быть зафиксировано в региональном законе, согласованном с Минвостокразвития России.

Уточняются сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения информации в федеральной информационной системе. Более четко регламентировано выделение участков в лесных зонах. Законопроект обязывает проводить проверки отказов в предоставлении земельных участков с направлением письменных запросов, в том числе в электронном виде. Срок подготовки и направления ответа по данному запросу не должен превышать пяти рабочих дней.

Важная поправка касается случаев приобретения участков гражданами задолго до действия закона о «дальневосточном гектаре», а конкретно – до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года), на которых они успели построить дома, гаражи или другие строения.