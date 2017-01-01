ГИБДД предупреждает об опасности на нескольких участках сахалинских дорог

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области призывает сахалинских автолюбителей быть осторожными на дорогах 22 декабря, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 8:00 льдом и снежными накатами покрыты многие автодороги острова. Так, на участке а/д Южно-Сахалинск – Холмск (с 5-го по 52-й км) зафиксирован гололёд, а с 80-го по 82-й км - рыхлый снег. Отрезок трассы Огоньки – Невельск (с 0-го по 28-й км) тоже покрыт льдом, с 28-го по 47-й км образован снежный накат. На автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск (120–160, 224–267, 295–297 и 302–304 км) тоже наблюдается уплотнённый колёсами снег. Также снежные накаты встречаются на протяжении всего пути от Арсентьевки до Ильинского.

В настоящий момент вышеуказанные участки трасс покрыты противогололедными материалами.

ГИБДД настоятельно рекомендует всем водителям быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в конце ноября из-за снежных заносов и гололёда в аварию попали десятки автомобилей.