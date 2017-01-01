Кино в моей жизни: «Крестный отец», «Престиж» и «Чудо на Гудзоне»

2016-й объявлен в России Годом кино. Мы решили выяснить кинематографические предпочтения сахалинцев, задав им три вопроса

– Какие три фильма вы рекомендуете посмотреть? – Ваши любимые актеры и режиссеры? – Какую роль вы хотели бы сыграть сами?

Егор Грачёв, инженер: – «Красота по-американски» помогает вспомнить, что наша жизнь – это не только карьера, достижения, но и наши впечатления, чувства, эмоции. «Крестный отец» – фильм без лишнего пафоса, громких слов и спецэффектов, напоминает каждому мужчине о его главных обязанностях, основных ценностях. Эта картина дает очень хороший пример мужского поведения и отношения к делам, как к личным, так и к формальным. И третьим пусть будет «Форрест Гамп». Фильм расслабляет, заставляет улыбаться и говорит нам, что существует провидение, предначертание, судьба. Чтобы преуспеть в жизни, вовсе необязательно быть гением. Иногда нужно просто слушать внутренний голос, стараться идти своим путем и делать правильные вещи.

Любимые актеры – Кевин Спейси, Том Хэнкс, Аль Пачино, Николь Кидман, Бриттани Мерфи, Шарлиз Терон. Из режиссеров выделяю Люка Бессона. Думаю, мне больше всего подходит роль одного из персонажей фильма «Армагеддон» либо роль в приключенческом фильме о золотодобытчиках или первооткрывателях. Также мог бы сыграть главного героя из Духless – его самоопределение в начале фильма совпадает с моим. Это те образы, которые близки мне, но сниматься хотелось бы в комедиях, так как просто люблю веселиться.

Денис Таушканов, журналист-фрилансер, фотограф: – Я бы посоветовал посмотреть фильмы Кристофера Нолана. Например, «Интерстеллар» или «Престиж». Интересный режиссер, и в каждом фильме он представляет любопытную теорию о мироздании. А из советских кинолент люблю «Приключения Шурика». Отличная комедия, особенно в предновогоднюю пору!

Один из моих любимых режиссеров, как уже отметил, – это Кристофер Нолан. Из отечественных вне конкуренции Леонид Гайдай и его комедии. Среди актеров особых предпочтений нет. Если фильм достойный, не имеет значения: голливудская звезда там играет или малоизвестный начинающий актер. Нравятся отдельные образы – например, герой Константина Хабенского в «Ночном дозоре». Хотел бы сыграть в фантастическом жанре. Может, это была бы экранизация одного из романов братьев Стругацких или Ника Перумова. Представляю себя скорее отрицательным персонажем, потому что в жизни я вовсе не такой. Можно было бы сыграть темного мага или бесчувственного робота… Добро бы, конечно, победило, но перед своим концом мой отрицательный герой мог бы поменять мировоззрение и встать на светлую сторону. А если бы довелось воплощать на большом экране образ из классической литературы, это был бы Григорий Печорин из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова.

Ирина Нефедова, блогер: – «1+1» – мой самый любимый. Полный юмора и жизненной мудрости, современный и о вечных ценностях. Комедия и драма жизни в одном флаконе. «Жертвуя пешкой» – драма, основанная на реальных событиях, очень психологичная. Тоби Магуайр, исполняющий главную роль, – хороший актер, практически все картины с ним сильные. И третьим назову недавнюю премьеру «Чудо на Гудзоне». Это кино о профессионализме и таком отношении к делу, которое бы всем нам не помешало. В главной роли – Том Хэнкс. Киноленты с ним можно смотреть все, не ошибешься – он в плохих не снимается.

Тома Хэнкса и считаю своим любимым актером. Из актрис люблю Мэрил Стрип. Из режиссеров выделю Педро Альмодовара. Его работы яркие и зачастую провокационные, затрагивающие самые глубокие душевные струны. «Всё о моей матери», «Поговори с ней», «Возвращение», «Джульетта» – каждый из фильмов шедевр. Себя вижу однозначно не в жанре фантастики или триллера. Сыграла бы в драме, комедии или приключенческом фильме. О путешествиях по миру или об истории семьи.