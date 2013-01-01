Киш на стол

В книге рецептов моей семьи подробно описанный способ приготовления киша появился еще до того, как их начали продавать в местных пекарнях. Правда, рецепт мне попался под романтическим названием – Лоранский пирог. Для меня это зимнее блюдо, которое приятно есть холодным сахалинским утром и обязательно в окружении всей семьи.

Итак, как его приготовить? Куриные грудки необходимо промыть и поставить вариться до полной готовности. Тем временем замешиваем тесто. Чтобы работать с ним было проще, масло лучше вынуть из холодильника за полчаса до приготовления. Нужно смешать масло с яйцом до получения однородной массы. На этом этапе будущее тесто можно посолить, но осторожно, с оглядкой на то, какой сыр выбран для заливки. Лоранский пирог достаточно сдержанный по вкусу, поэтому большого количества соли не требуется.

Далее небольшими порциями всыпается мука. Тесто должно получиться тугим и плотным. Вода нужна для того, чтобы придать ему однородность. Когда тесто готово – накрыть его полиэтиленовой пленкой и убрать в холодильник.

Отваренные к этому моменту куриные грудки необходимо вынуть из кастрюли и остудить. Следом готовятся грибы. Их лучше выбирать свежие, но в крайнем случае можно использовать и замороженные полуфабрикаты. Грибы необходимо нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле до полуготовности. Лук очищаем и нарезаем кубиками. Не рекомендую мельчить, поскольку лук придает пирогу сочность.

Курицу же, напротив, режем небольшими кусочками, а еще лучше после нарезки постараться расщепить ее на волокна. Смешиваем грибы с луком и курицей и оставляем остывать.

Далее вынимаем тесто из холодильника. Форму для запекания щедро смазываем кусочком сливочного масла, после чего распределяем по поверхности дна и бортиков все тесто без остатка. Важно, чтобы оно ложилось ровно, без просветов. Следом выкладываем начинку.

Для приготовления заливки яйцо в миске взбиваем с щепоткой перца и мускатным орехом. Далее добавляем сливки, вслед за ними – тертый сыр. После всю приготовленную массу равномерно вливаем в пирог, чтобы сыр распределился по всей его поверхности.

Затем форму отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 40–45 минут. При необходимости время приготовления можно увеличить. Готово. Приятного аппетита!