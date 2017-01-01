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22 декабря 12:31 / Социум / профессия / традиции  

Сердце дома

Успешный айтишник бросил работу на нефтегазовых проектах, уехал жить в лес и освоил печное дело

Душа легла

Яркое утреннее солнце медленно встает из-за деревьев. Его блики отражаются в море. Солнечный свет струится во все окна маленького домика.

Уже пять лет Алексей Бамбизо живет в дачном поселке (бывшее село Нечаевка), что под Корсаковом. Когда-то дипломированный айтишник решил круто поменять свою судьбу – уволиться из крупной нефтедобывающей компании, попасть в которую, наверное, каждый второй сахалинец посчитает большой удачей; уехать подальше от городской суеты ближе к природе, лесу и морю. Дом, который выбрал Алексей, ничем не отличался от обычной дачной избушки. Здесь не было никаких удобств, но главное – не было отопления.

– Я решил поставить русскую печку, – делится Алексей, – нашел печника, предложил ему работу. Но получил отказ. Он сказал, что уже не молод, что руки уже не те. И тогда я подумал: «А почему б мне самому не попробовать сложить настоящую русскую печь?»

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Наш герой начал изучать специализированные форумы, искать любую информацию о ремесле. Он сам разработал проект печки, запасся материалом. К тому времени печник, что отказал Алексею, передумал и согласился помочь. Он посвятил молодого напарника в премудрости старинного дела, раскрыл все секреты.

Алексей не ожидал, что новое дело его так увлечет. Он окончил курсы в Петрозаводске, получил документ, подтверждающий, что он печник второго разряда. За пять лет он сложил столько печей и каминов, что теперь уже точно и не вспомнить.

– Конечно, исторически этот навык передавался на Руси от поколения к поколению. Но я уверен – и за сравнительно недолгий отрезок времени можно стать хорошим ремесленником. Главное, чтобы душа лежала и рукам нравилось.

По его словам, для успеха также важно и то, как люди воспринимают твою работу, как они радуются тому, что в их доме на пустом месте рождается настоящий очаг. Это стимулирует создавать новые проекты, придумывать, какую еще интересную печку предложить будущему клиенту. Даже вопрос оплаты работы отходит на второй план, уступая место азарту создать своими руками красоту, которую оценят и другие.

Весь строительный материал (кирпичи, растворы, фурнитуру) печник вынужден заказывать на материке. Две трети от стоимости каждого кирпичика забирают на себя расходы по его доставке. Алексей рассказал, что на Сахалине не производят нужных кирпичей, а делать самому раствор из местной глины – процесс очень трудоемкий и не всегда удачный.

– Без хорошего материала хорошей печки не сложить. Печка, выложенная из некачественного кирпича, долго не простоит. Со временем она начнет осыпаться, потрескается и придет в негодность. Вот и приходится выкручиваться. Кирпич заказываю контейнерами. Одна партия – шесть тысяч штук.

Царь-печка

Самая большая печка, которую за свою практику сложил Алексей, сейчас стоит на базе отдыха в Томаринском районе. На нее ушло 1700 кирпичей. Наш герой называет ее печищей.

Клал ее мастер всего девять дней. Он поделился, что на самом деле этого времени вполне достаточно, если работать без перекуров, без лени и с интересом.

Человек, который захочет связать свою жизнь с этим ремеслом, должен помнить, что занятость печника зависит от сезона. Чаще всего люди просят поставить печку в теплое время года. Алексей говорит, что летом у него очень много заказов, клиенты записываются к нему за много месяцев. Зимой же, когда большинство строительных работ уже не ведется так активно, в жизни печника наступает затишье. В мороз можно класть печь только при условии, что в помещении будет не меньше пяти градусов тепла.

Наш герой не просто кладет русские печи. Он несет свою «печную эстетику» в массы.

– Часто заказчик даже не знает, какой красивой и функциональной может быть русская печь. Допустим, меня просят сложить камин. А я клиента разуверяю, что это совсем не то сооружение в доме, которому будешь по-настоящему рад. Я принципиально не строю скучные, некрасивые печи. Есть прекрасная альтернатива каминам – печь-камин, или, как его еще называют, камин отопительный. В трубу обычного, прямоточного камина, вылетает все тепло. Русская же его модификация сохраняет энергию. Секрет в том, что огонь горит в ней не просто так, а за стеклянной дверкой. Нагретые дымовые газы не сразу уходят вверх, они успевают прогреть бока и низ сооружения.

В прошлый сезон Алексей больше, чем остальных, построил банных печей. Строил и печи-камины, и простые печки в домах (они называются отопительно-варочными). Со скучными каминами дела почти не имел, всегда старался клиента убедить в их неэффективности.

– На Сахалине могут в одночасье отключить и электричество, и тепло. Беды не будет, если в доме есть печка. Дрова всегда можно найти, – говорит Алексей, – мало кто знает, что летом печка тоже не стоит без дела. Она работает как кондиционер – выводит лишнюю влагу и тепло. Открываю задвижку, и у меня в доме естественная вентиляция. Наши предки были очень мудрыми. Русская печь, если она грамотно построена и занимает правильное место в помещении, – оптимальный вариант для отопления.

Счастье есть

Алексей Бамбизо – увлеченный человек. Всю утварь в доме он сделал своими руками. Вместо ванной у него стоит огромная кедровая купель, ведерки тоже из дерева. Мебель он мастерит сам, пищу принимает исключительно из деревянной посуды. Алексей очень любит славянскую культуру, гостей встречает в красной, расшитой косоворотке, носит окладистую бороду.

– Моя фамилия очень редкая. У меня нет однофамильцев, все Бамбизо – родственники. Даже если я в соцсети нахожу человека с такой же фамилией, после общения с ним выясняется, что у нас есть родственные связи и мы из одной белорусской деревни, – делится Алексей.

В бывшей Нечаевке мало кто решается жить круглый год. В дачном поселке на зиму отключают электричество. Алексея и его семью этот факт не пугает: во дворе стоят солнечные батареи, электроэнергию, которую они вырабатывают, хватает, чтобы освещать дом. А больше и не надо: во дворе стоит банька, для отопления и приготовления пищи используется русская печь. В его доме нет телевизора и даже компьютера. Для развлечения и для души – приличная коллекция старых музыкальных инструментов. В ней есть и настоящие гусли.

– Затопишь печь, сядешь у огня с гуслями, наиграешь что-нибудь, и так хорошо на душе становится. Это и есть счастье.

Теги  Традиции Профессия
Автор текста, фото и видео: Татьяна Лукина

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