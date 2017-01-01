Петух на счастье

В Южно-Сахалинске уже вовсю продают сувениры с символом 2017 года – на любой вкус и цвет

Пернатая копилка

Сюжет

Новый год На новогодних базарах царит буйство красок. Виновником тому – самый яркий представитель Восточного календаря – Петух. Наступающий год пройдет именно под его знаком, да еще и в стихии огня. Если вам некогда ехать на оптовую базу за новогодними подарками, спешим обрадовать: в центре Южно-Сахалинска немало торговых точек, предлагающих «петушиный» товар на любой вкус и кошелек. Неплохой праздничный ассортимент подобран в ТЦ «Ганеша», который находится возле остановки «Восток». Здесь предлагают сувенирных петушков разных размеров – от совсем маленьких до солидных, в натуральную величину.

Не любите обычные сувениры – есть большие копилки-петухи. В таких, наверное, и на отпуск можно скопить. Планируете порадовать хозяйку дома – обратите внимание на разделочные доски и подставки под горячее. Здесь же можно купить и чудесные шкатулки. Конечно же, с изображением вестника зари во всей красе. Дальше можно пройтись до торговых рядов на площади Ленина. В одном из местных киосков продают приятную мелочь, которую, пожалуй, каждый из нас дарил хоть раз, – магнитики, статуэтки и маленькие игрушки. Индивидуальный предприниматель Светлана Фролова рассказала, что большую часть товара уже раскупили.Особенно хорошо разошлись петушки из золота и хрусталя. Зато выбор магнитиков с петушками еще есть: круглые, в виде подковы, с пожеланиями удачи, процветания и счастья.

Кстати Петух, как утверждает китайский гороскоп, – птица эксцентричная и любит блистать в обществе. Это символ красоты, яркой внешности и победы над врагами. Астрологи говорят, что изображение огненного петуха принесет одариваемому вдохновение и уверенность в своих силах

Цвет года

От разнообразия курообразного товара в «Доме торговли» разбегаются глаза. Посмотреть, прицениться и выбрать подарки можно сразу в нескольких магазинчиках. В одном из них – настоящий рай для любителей текстиля: вафельные полотенца и из микрофибры, прихватки, хлопковые салфетки. Разбирают новогодний товар хорошо: пока автор этих строк изучал ассортимент, пожилая пара приобрела здесь сразу дюжину полотенец с петушиным декором. Кстати, хозяин 2017 года диктует теплую и энергичную цветовую гамму: красный, оранжевый, желтый или пастельные версии этих оттенков. Тут же можно купить игрушечного петуха в подарок малышу и интерьерных кукол. У другого продавца нашлась очаровательная накидка на чайник, а также ассортимент настенных и отрывных календарей.

Для солидного мужчины можно присмотреть, например, набор рюмок с набалдашником в виде головы петуха. А еще на выбор – изобилие расписных «забияк» – под золото, гжель и в естественной окраске. Попадаются и веселенькие особи – например, в тельняшках и с гармошкой. Минимальная цена сувенира – 100 рублей. Помимо статуэток, можно найти также яркие брелоки с камнями. Продавцы признаются: ажиотажа еще не было, большого наплыва покупателей ждут в предновогодние дни.

Семейство Chicken

В универмаге «Сахалин» на выбор – статуэтки, календарики, плетеные корзиночки и кружки с симпатичными рисунками, а также стеклянные шары с искусственным снегом и петушками внутри. Помните, каким удовольствием в детстве было встряхнуть такой шар и смотреть, как падают белые хлопья?

Еще здесь можно найти кладезь полезных вещиц для дома. Например, если вы подыскиваете подарок для молодой семьи, которая только начинает организовывать быт, рассмотрите набор кухонных принадлежностей с очаровательными мистером и миссис Chicken. В него входят чайник, сахарница и масленка. Здесь же продают стаканы и баночки для сыпучих продуктов, украшенные петухами и курочками. В единственном экземпляре представлена тарелка с символом 2017 года. В сувенирном магазине «Дома быта» сообщили, что к минувшим выходным добрую часть товара уже раскупили. Но и среди остатков пытливый глаз здесь может найти что-нибудь интересное. Для коллекционеров – петушки-колокольчики в красном и черном цветах, домохозяйке – набор для специй – солонку и перечницу, а также подставку для ложки в стиле прованс.

Сладкий цыпленок