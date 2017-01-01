Петух на счастье
В Южно-Сахалинске уже вовсю продают сувениры с символом 2017 года – на любой вкус и цвет
Пернатая копилка
Сюжет
На новогодних базарах царит буйство красок. Виновником тому – самый яркий представитель Восточного календаря – Петух. Наступающий год пройдет именно под его знаком, да еще и в стихии огня.
Если вам некогда ехать на оптовую базу за новогодними подарками, спешим обрадовать: в центре Южно-Сахалинска немало торговых точек, предлагающих «петушиный» товар на любой вкус и кошелек. Неплохой праздничный ассортимент подобран в ТЦ «Ганеша», который находится возле остановки «Восток». Здесь предлагают сувенирных петушков разных размеров – от совсем маленьких до солидных, в натуральную величину.
Не любите обычные сувениры – есть большие копилки-петухи. В таких, наверное, и на отпуск можно скопить. Планируете порадовать хозяйку дома – обратите внимание на разделочные доски и подставки под горячее. Здесь же можно купить и чудесные шкатулки. Конечно же, с изображением вестника зари во всей красе. Дальше можно пройтись до торговых рядов на площади Ленина. В одном из местных киосков продают приятную мелочь, которую, пожалуй, каждый из нас дарил хоть раз, – магнитики, статуэтки и маленькие игрушки.
Индивидуальный предприниматель Светлана Фролова рассказала, что большую часть товара уже раскупили.Особенно хорошо разошлись петушки из золота и хрусталя. Зато выбор магнитиков с петушками еще есть: круглые, в виде подковы, с пожеланиями удачи, процветания и счастья.
Петух, как утверждает китайский гороскоп, – птица эксцентричная и любит блистать в обществе. Это символ красоты, яркой внешности и победы над врагами. Астрологи говорят, что изображение огненного петуха принесет одариваемому вдохновение и уверенность в своих силах
Цвет года
От разнообразия курообразного товара в «Доме торговли» разбегаются глаза. Посмотреть, прицениться и выбрать подарки можно сразу в нескольких магазинчиках. В одном из них – настоящий рай для любителей текстиля: вафельные полотенца и из микрофибры, прихватки, хлопковые салфетки. Разбирают новогодний товар хорошо: пока автор этих строк изучал ассортимент, пожилая пара приобрела здесь сразу дюжину полотенец с петушиным декором. Кстати, хозяин 2017 года диктует теплую и энергичную цветовую гамму: красный, оранжевый, желтый или пастельные версии этих оттенков.
Тут же можно купить игрушечного петуха в подарок малышу и интерьерных кукол. У другого продавца нашлась очаровательная накидка на чайник, а также ассортимент настенных и отрывных календарей.
Для солидного мужчины можно присмотреть, например, набор рюмок с набалдашником в виде головы петуха. А еще на выбор – изобилие расписных «забияк» – под золото, гжель и в естественной окраске. Попадаются и веселенькие особи – например, в тельняшках и с гармошкой.
Минимальная цена сувенира – 100 рублей. Помимо статуэток, можно найти также яркие брелоки с камнями. Продавцы признаются: ажиотажа еще не было, большого наплыва покупателей ждут в предновогодние дни.
Семейство Chicken
В универмаге «Сахалин» на выбор – статуэтки, календарики, плетеные корзиночки и кружки с симпатичными рисунками, а также стеклянные шары с искусственным снегом и петушками внутри. Помните, каким удовольствием в детстве было встряхнуть такой шар и смотреть, как падают белые хлопья?
Еще здесь можно найти кладезь полезных вещиц для дома. Например, если вы подыскиваете подарок для молодой семьи, которая только начинает организовывать быт, рассмотрите набор кухонных принадлежностей с очаровательными мистером и миссис Chicken. В него входят чайник, сахарница и масленка. Здесь же продают стаканы и баночки для сыпучих продуктов, украшенные петухами и курочками. В единственном экземпляре представлена тарелка с символом 2017 года.
В сувенирном магазине «Дома быта» сообщили, что к минувшим выходным добрую часть товара уже раскупили. Но и среди остатков пытливый глаз здесь может найти что-нибудь интересное. Для коллекционеров – петушки-колокольчики в красном и черном цветах, домохозяйке – набор для специй – солонку и перечницу, а также подставку для ложки в стиле прованс.
Сладкий цыпленок
Конечно же, это далеко не полный список мест в Южно-Сахалинске, куда стоит сходить за новогодними презентами.
Занятые люди могут выбрать приятные мелочи в режиме он-лайн. Интернет-магазины предлагают своеобразный новогодний символический набор.
Например, на palladi.ru хороший выбор сладких наборов. Новогодний подарок в виде мягкой игрушки «Петушок Петя» весом 500 граммов стоит 870 рублей, а 450-граммовый «Цыпленок Пип» – 740 рублей. Если ваш ребенок сладкоежка, стоит присмотреться к другой весовой категории: цена за 1,5-килограммовый подарок «Кроха» или «Яшка» составит 1050 рублей.
Не забудьте порадовать и своего четвероногого друга – в каталоге «Паллади» представлен резиновый цыпленок с пищалкой для собак за 176 рублей. Оплатить заказ в этом интернет-магазине можно наличными или картой. Доставка товаров идет как в день заказа, так и на следующий день.
На shoppy.ru и tuk-i-tuk.ru покупателям традиционно предлагают разнообразных сувенирных петушков.
Кстати, в качестве презентов в этом году не рекомендуется выбирать часы – символ скоротечности времени, холодное оружие – его энергетика не сочетается с огненным петухом, а также изображения и скульптуры кошек – главного врага птиц.
Определились вы с подарками или еще нет, стоит поторопиться – до Нового года остались считанные дни.
Комментарии