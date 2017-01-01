На Сахалине уничтожат 15 игровых автоматов

На Сахалине правоохранительные органы прикрыли очередное незаконное казино. По решению суда 15 игровых автоматов будут уничтожены, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» 22 декабря в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Организовал подпольный клуб для любителей азартных игр житель Углегорского района. Суд установил, что еще в 2010 году мужчина приобрел 15 игровых автоматов, из которых не менее шести находились в рабочем состоянии. По данным следствия, только через пять лет – в январе 2015 года он организовал собственную игорную зону, где и проводил азартные игры до сентября того же года. За девять месяцев предприимчивый углегорец заработал на «одноруких бандитах» около 300 тысяч рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка №17 Углегорского района он был признан виновным в «организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд приговорил углегорца к 200 часам обязательных работ.