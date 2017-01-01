Впечатления внутри

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22 декабря 14:00 / Туризм / туризм / путешествия  

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Чем заняться во Владивостоке и почему в Сочи лучше не купаться? Об этом и не только рассказал опытный путешественник

АБХАЗИЯ: мафия жива

В прошлом номере мы рассказали о преимуществах отдыха на российских курортах. Менеджер туристической компании «Агама» Александр Токарев продолжает рассказ об особенностях отдыха в Сочи. По наблюдениям заядлого путешественника, в сфере услуг здесь работает много людей, обладающих врожденной хитрецой. Помните известную байку, что туристу в Египте, чтобы слезть со слона, нужно платить две цены? В Сочи примерно так же.

Еще Александр советует сахалинцам, решившимся отправиться в этот город, помнить о том, что местные пляжи далеко не блещут чистотой:

– Канализационные воды здесь отправляются прямиком в море. Какой-то более-менее серьезной очистки эти стоки не проходят. Поэтому, прежде чем планировать летний отдых в Сочи, стоит хорошенько подумать. Если вы собираетесь купаться и загорать, поезжайте лучше в Адлер, Анапу, Туапсе.

Александр поделился, что из этих городов можно отправиться в Абхазию. Автобусный тур на несколько дней обойдется совсем недорого. И ни в коем случае не рискуйте ехать в эту республику на арендованной машине. Абхазцы, конечно, очень гостеприимный народ. Во всех отелях и прекрасных, современных санаториях туриста здесь встретят как дорогого гостя. Но если вас на трассе поймает здешняя мафия, вам придется платить им только за то, что на вашем авто не местные номера.

– Эти ребята будут встречаться вам каждые десять километров и напоминать, что это их земля. Редкий турист отважится не согласиться с таким утверждением. Особенно когда это говорит человек с автоматом в руках.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: с корабля на бал

Менеджер турфирмы советует сахалинцам не забывать про прекрасный Санкт-Петербург. Он напомнил, что цена самостоятельной поездки будет больше, чем стоимость путевки от турфирмы. Процент агенты с клиента за свои услуги не берут, а прибыль получают от гостиниц, в которые селят туриста. Кстати, в городе на Неве много отелей, оплачивая проживание в которых гость получает бонусом бесплатные экскурсии. Скажете, что проще организовать самому маршрут по достопримечательностям? Не проще. Зачастую профессионалы предлагают такие мероприятия, о которых знают только местные. Одно из них – настоящий костюмированный бал, на котором вы не просто сторонний наблюдатель, а участник.

Из северной столицы можно отправиться в Европу. Одна загвоздка – наличие шенгенской визы. На Сахалине оформить ее можно, но очень сложно и дорого. Готовя пакет документов, турист должен приложить копию авиабилетов, подтвердить, что уже забронировал европейский отель.

– Система очень странная. Оформляя шенген, невозможно предугадать, на какой срок тебе дадут визу. Сложности также и с тем, через какую страну ты должен въезжать в интересующее тебя государство. Опытные юристы и те голову сломали, пытаясь понять смысл таких правил.

Непросто будет и снять отпечатки пальцев. На Сахалин лишь один раз в месяц приезжает специалист, предоставляющий такую услугу. Внятного ответа, когда именно вы сможете «откатать пальчики», от визового центра вы тоже вряд ли добьетесь.

Менеджер турфирмы советует обратить внимание на возможность прокатиться по городам Золотого кольца. Тем более что, приобретая такой тур, путешественник может посетить Казань, насладиться архитектурой этого древнего города.

БАЙКАЛ: можно и в Монголию

На всю жизнь в памяти останется и поездка на Байкал. Тем более что это направление в последнее время начало здорово развиваться. Одна неприятность для сахалинцев – до озера непросто добраться. Так сложилось, что куда б ты с острова ни летел, дешевле выйдет это делать через Москву.

И не заблуждайтесь, что Байкал – водоем, в котором можно долго нежиться. Температура воды самого большого озера в мире ниже, чем, к примеру, в нашем море в Аниве. Хотя, если этот факт вас не пугает, всерьез подумайте об этом направлении.

– Недавно к нам в Южно-Сахалинск приезжал коллега, презентовал туристические возможности Байкала и его окрестностей. Мы, честно сказать, были впечатлены. Турфирмам есть что показать, чем удивить даже самого привередливого клиента. Плюс к этому, турист получает возможность недорого прокатиться до Монголии. Виза для этого не нужна.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: мосты, музеи, рок-н-ролл

Если вы еще не были в соседних Хабаровске и Владивостоке, обязательно посетите эти города. Перелет до них относительно недорог. И время полета настолько ничтожно, что сахалинцы, привыкшие к восьмичасовому сидению в салоне самолета, не успевают устать в пути.

Что касается Владивостока, можно пойти проторенной дорожкой: отправиться на остров Русский, поглазеть на знаменитые мосты, посетить недавно открывшийся, но уже снискавший дурную славу местный океанариум.

На родине «Мумий Тролля» вы не пройдете мимо Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева. Мы не будем раскрывать всех карт, скажем лишь, что в прошлом году этот музей был признан самым посещаемым региональным музеем в России.

Безусловно, менее посещаем, но не менее интересен заезжему туристу «Музей 18+» во Владивостоке.

– Этот музей в портовом городе открылся лишь минувшим летом. Знакомые местные девушки рассказывали мне, что это очень интересное место, – делится Александр Токарев. – Экскурсионная программа рассчитана на полтора часа. Гостей проводят по пяти залам. Есть зал, посвященный садомазохизму, зал сенсорики (даже не скажу, что именно в нем показывают, девчонки постеснялись говорить).

Насладившись Владивостоком, не грех заскочить и в Хабаровск. Музей, театры, прекрасная набережная – это все понятно. Но, на наш взгляд, главная изюминка, которая удивит туриста, – тематические кафе и рестораны. Здесь на ваших глазах разворачивается настоящее театрализованное представление, официанты в костюмах играют свои роли, и вы участник всего этого действа.

Например, в знаменитом «Султан Базаре» вас встречают и провожают до места восточные красавицы, рядом на диване падишах в чалме курит кальян. У каждого здесь свое сценическое имя, свой текст. И таких атмосферных мест в Хабаровске очень много: восточные, польские, итальянские, ковбойские. Чтобы прикоснуться к эстетике каждого, только на гастрономический туризм можно потратить не день и не два.

Фото Романа Ганощенко (Ganoshenko Roman)

Теги  Туризм Путешествия
Автор текста: Татьяна Лукина

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