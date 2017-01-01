Приставы забрали у Хорошавина четыре квартиры в Москве

Судебные приставы конфисковали у семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина четыре квартиры в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

- Приставы арестовали четыре квартиры, в том числе единственное жилье его сына Ильи Хорошавина, — сказал адвокат.

Он заявил, что одна из квартир была приобретена еще до того, как Хорошавин занял пост губернатора, а три других — до вступления в силу закона, на основании которого производится конфискация, при том, что этот закон не имеет обратной силы.

- Более того, по Гражданскому кодексу нельзя изъять единственное жилье. Такое возможно только по приговору суда, но никаких претензий следственные органы ни к Илье Хорошавину, ни к бывшей жене губернатора не имеют,- отметил адвокат.

Миронов напомнил, что сын Хорошавина уже совершеннолетний, поэтому не может, в отличие от супруги или несовершеннолетних детей, являться субъектом закона о конфискации.

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска постановил удовлетворить иск генпрокуратуры РФ и изъять в пользу государства имущество семьи Хорошавиных на общую сумму в 1,1 млрд рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.