Клуб «Данко» приглашает сахалинцев бесплатно заняться скандинавской ходьбой

Клуб «Данко» центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска предлагает горожанам бесплатно заняться скандинавской ходьбой, сообщает пресс-служба ЦМИ.

Занятия будут проводиться ежедневно в будни - с понедельника по пятницу на тропе здоровья в городском парке культуры и отдыха с 9:00 до 11:00.

Желающим заняться этим только на первый взгляд легким видом спорта понадобятся лишь удобная обувь и одежда, не сковывающая движений. Если у кого-то нет специальных палок для скандинавской ходьбы, то на первое время подойдут обычные лыжные.

- Занятия скандинавской ходьбой оказывают благотворное воздействие на организм человека. На первой тренировке новичкам расскажут об особенностях этого вида физической активности и дадут рекомендации, - рассказала специалист по работе с молодежью клуба «Данко» Нина Маскаева.

Она добавила, что занятия скандинавской ходьбой в клубе проводятся с 2013 года. С этого времени к спортивному образу жизни присоединились десятки островитян.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 26-07-84.