Принципы надпартийности

Мы начинаем публикацию материалов, посвященных 25-летию издательского дома «Губернские ведомости» и предстоящему 70-летнему юбилею Сахалинской области. В течение года мы будем вспоминать, о чем писала наша газета ровно четверть века назад

В первом номере нашей газеты журналисты писали о плачевном будущем системы колхозов, казаках и дефиците сахара

Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет На переломе эпох

Наша газета начала выходить в сложные времена, на переломе эпох. Было много планов и ожиданий, но журналисты смотрели на мир без «розовых очков». И с первого же номера на ее страницах предстала островная жизнь во всем ее многообразии. Сейчас те времена многие ностальгически вспоминают как пору экономического расцвета. А вот тогда мнение у народа было иное. Недаром в редакционном обращении «К нашим читателям» областную экономику сравнивали с застрявшим в грязи автомобилем. Но нашелся активный человек, «который взял инициативу извлечения «бегемота из болота» на себя».

«Это мы, Господи. Такие разные, и вместе с тем такие похожие, ибо мы – люди. Так хочется, чтобы каждый из нас, молодых, сильных, замедлил шаг. Чтобы прохожий увидел, кому надо помочь. Чтобы прохожий стал Человеком. Это мы, Господи!..» Так подписали первополосную фотографию Евгения Васина в первом номере «Губернских ведомостей»

Этим человеком, конечно, был губернатор Валентин Федоров. О нем, в частности, рассказывал первый заместитель главного редактора московской газеты «Рабочая трибуна» Юрий Макарцев: «Умный мужик – пишет о нем английская пресса. Да, я сам читаю зарубежные издания, встречал там, в частности, в печати Германии такие оценки: Валентин Федоров – один из самых опытных экспертов в области экономики в стране…» Словом, «На Сахалин смотрит вся Россия» – так Макарцев назвал свою статью. Смотрит потому, что здесь началась активная реализация губернаторской программы с ее знаменитым лозунгом «Формы. Фирмы. Фермы». А вот оптимистичная цитата из материала про развитие экономики в районах. «На каждом заседании исполкома Анивского районного Совета народных депутатов регистрируется 12–15 малых предприятий, кооперативов, крестьянских хозяйств и ферм, смешанных товариществ, обществ с ограниченной ответственностью и акционерных фирм. Их общее количество уже достигло 345… Можно со всей уверенностью сказать, что в ближайшие год-два при активной помощи частного капитала в Анивском районе будут установлены крупные холодильные мощности, новые модули по переработке рыбы и сельхозпродукции, значительные средства пойдут на развитие инфраструктуры города, сел, поселков».

Не проспите приватизацию!

«Станица» – так называлась первая тематическая страница, подготовленная пресс-центром Сахалинского казачьего округа. Начиналась она с призыва: «Братья казаки! Тот, кто еще спит – пробуждайтесь! Не дай Бог проспать процессы приватизации и сложения рыночных отношений, бейтесь за общинные земли, богатейте!» И в этом же номере публикация иной тональности: «В исторической столице донского казачества – Новочеркасске – Большой совет атаманов юга России… Объявлено об образовании Союза республик и казачеств юга России с законодательными и исполнительными органами. В Москве «села» посольская Станица Союза с чрезвычайными полномочиями… Президентам СССР и РФ направлена ультимативная телеграмма, в которой требуется издать указ о создании и вооружении национальной казачьей гвардии». В случае непринятия мер казаки юга России готовились самостоятельно объявить военное положение. Связаны были эти суровые намерения с нарастающей напряженностью в Чечено-Ингушской республике. Но напряженность нарастала не только там, констатируют журналисты «Губернских ведомостей». «Лидер дальневосточного народного фронта И. Черевков с группой единомышленников побывал в длительной командировке по Сахалину… И. Черевков не скрывает, что его движение сегодня ищет сильную личность, которая смогла бы в будущем возглавить ДВР».

Запрограммированный дефицит

Словом, линий разломов тогда было множество. Однако в обращении «К нашим читателям» редакция четко заявила: «Главная цель нового издания – объединение людей вместо их разъединения… С крушением КПСС на шестой части планеты появилось великое множество политических партий и движений. Хорошо еще, что при этом ни одна партия, ни одно движение не провозгласило себя антинародным, все вроде бы, хоть и на словах, выступают за народ. Может быть, именно в интересах народа следует поступиться некоторыми партийными принципами, приподняться над ними? Наша редакция исповедует принципы надпартийности, человечности, патриотизма». А потому предлагались к рассмотрению все здравые точки зрения. Фермы – фермами, но рядом – интервью с Николаем Салтуком, легендарным директором совхоза «Тепличный»: «Сейчас колхозно-совхозная система находится под огнем критики, – рассуждает Николай Петрович. – Взят курс на ее ликвидацию. Дескать, в ней генетически запрограммирован беспросветный дефицит, и даже голод. А потому – «Долой»! Уверен, вновь бросаемся в крайность. Помните, что сделал Хрущев? Под корень подрубил личные хозяйств, свел их на нет. А ведь они давали лишь треть продуктов питания. Что же будет, когда изведут колхозы-совхозы, производящие две трети?» Вопросы сельского хозяйства поднимались тогда очень остро. И этому есть простое объяснение: «В Охе подготовлены к приватизации первые пять магазинов. Они будут проданы на конкурсной основе. Решит ли это продовольственную проблему в городе? Сейчас напряжение среди охинцев из-за инфляции резко возросло. Даже лук, который всегда был в свободной продаже, в декабре решено продавать по талонам. Бесконечные, огромные очереди за всем, в том числе и за хлебом», – пишет Диана Юрьева, в будущем один из редакторов нашей газеты.

Прокол Бутова

«Год будет трудным» – предсказывает вице-губернатор Зинаида Бабушкина. Трудным именно в обеспечении области продуктами питания. По всем позициям: «С сахаром положение такое. По фондам нам положено 19 тысяч тонн в год. Около двух третей этого количества (65 процентов) получено и продано. Есть опасения, что централизованных поступлений больше не будет. – Как не будет? А где тот, за которым бывший председатель Южно-Сахалинского горсовета В. Бутов ездил на Кубу? – С «бутовским» пустой номер. Разговоров, обещаний было много, результаты же равны нулю». В итоге принято решение взять кредит и закупить в Японии 3000 тонн сахара – «рассчитываться будем валютой, полученной от продажи за рубежом минтая». Хотя и здесь находили повод для шуток: «Казалось бы, есть еще кое-что на прилавках магазинов города Поронайска. А вот бывший директор ликвидированного центра досуга Григорий Покровский отказался принимать пищу, голодает. Требования у него личные – ему нужна отставка одного из председателей горисполкома и заведующего отделом спорта и физической культуры. И еще одно гражданское – незамедлительно начать заливку стадиона, против чего он, директор, в прошлом году категорически возражал. Что ж, прозрел человек…»

Мы не МММ!