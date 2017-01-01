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22 декабря 11:42 / Культура / колледж искусств / концерты  

Депутат Госдумы поздравил Сахалинский колледж искусств

Георгий Карлов поздравил вокалистов Сахалинского колледжа искусств с отчетным концертом, сообщили агентству в пресс-службе парламентария.

Финал творческого сезона прошел в Южно-Сахалинске на сцене конгресс-холла «Столица». Вечер хоровой музыки состоял из трех музыкальных блоков. Свое мастерство демонстрировали вокальные коллективы колледжа под руководством Павла Гололобова. Открыл концерт женский хор, который исполняет от отрывков из опер до духовных песнопений.

Приятным сюрпризом для музыкантов и зрителей стало поздравление от Георгия Карлова. Несмотря на плотный график, депутат Госдумы записал видеообращение коллективу колледжа. Его транслировали на большом экране. Парламентарий подчеркнул, что учебное заведение по праву является кузницей кадров для островных работников культуры и искусства.

– Вечер хоровой музыки не только праздник для публики, но и возможность для студентов продемонстрировать все грани своего таланта и артистического потенциала, - отметил Георгий Карлов.

Особые слова благодарности он сказал в адрес педагогов колледжа искусств. По словам депутата, они формируют образовательный фундамент студентов, возрождают национальную духовность, приобщают молодежь к певческой культуре.

– Вы воспитываете ряды профессионалов и творческой интеллигенции. Хочу поблагодарить вас за труд, за ваши усилия, которые вы предпринимаете на благо нашей страны и Сахалинской области. Желаю вам успехов, здоровья и созидания! – пожелал Георгий Карлов участникам концерта.

Поддержку в организации концертов в стенах конгресс-холла депутат Госдумы оказывает при содействии социально ответственного бизнеса. Для студентов-вокалистов возможность выступать на сцене, которая встречала мировых знаменитостей, - настоящий подарок, убежден директор колледжа Андрей Костин.

– Вечер хоровой музыки организован в рамках ежегодного музыкального фестиваля «Рождественские встречи». Проведение подобных концертов на этой площадке стало для нас доброй традицией. Приятно, что наши творческие замыслы активно поддерживает Георгий Александрович. Для него очень важен процесс развития культуры и искусства в Сахалинской области, – поделился руководитель учебного заведения.

Для первокурсницы Натальи Кремлевой концерт в конгресс-холле стал дебютом на большой сцене.

- Петь перед искушенной аудиторией – очень тяжелая задача. Важно все – и вокал, и мимика, и эмоции, и акустика зала. Все это оказывает влияние на слушателя, - отметила студентка.

Во второй части концерта выступил единственный в области академический хор мальчиков. По мнению солистов Егора Кравцова и Артема Вады, это был очень ответственный концерт. Завершил вечер сводный хор колледжа искусств. Коллектив показал землякам программу, с которой островитяне блеснули на певческом фестивале в Санкт-Петербурге.

Следующий творческий сезон будет не менее ярким, обещают в колледже искусств. Впереди – юбилей хореографического отделения, подготовка к которому уже началась.

Фото колледжа искусств

Теги  Концерты Колледж искусств Хор Хореография

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Карлов Георгий Александрович

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