Сахалинский фермер попался на нитратах

В пробах почвы с полей сахалинского фермера нашли превышение концентрации нитратов в 2,4 раза, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе плановой выездной проверки, проведенной в самом конце сельскохозяйственного сезона, были обследованы земли, принадлежащие крестьянско-фермерскому хозяйству, расположенному в Долинском районе. Фермер выращивал там овощи.

Специалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. При максимуме в 130 миллиграммов на килограмм показатель составил 310,7 миллиграмма на килограмм. Площадь полей с превышением уровня нитратов составила 38 гектаров.

Проверка показала, что сельхозпроизводитель не выполнял обязательные требования законодательства по защите земель сельскохозяйственного назначения. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.