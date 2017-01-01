Купюры в капусте

Вечерний город светится огнями гирлянд. Здесь и там встречаются елочные базары. Продавцы в магазинах, отдавая сдачу, с улыбкой добавляют: «С наступающим!» Вся эта предновогодняя суета напоминает: настало время подумать о презентах для родных и близких.

Сюжет

Новый год

Я люблю делать подарки. Не конверты с купюрами, а неожиданные сюрпризы. Но сколько раз сама, в предвкушении избавляясь от оберточной бумаги, невольно думала: «Лучше бы это был конверт…» Умение угадать с подарком сродни ценному таланту. Так или иначе, выбирая презент для другого, мы немало ориентируемся на собственные вкусы и представления о нужном или приятном.

Хорошо, когда случаются моменты вдохновения. Бывает, за месяц до знаменательной даты тебя осеняет: эта вещь создана для моей подруги! Но бывает, день рождения у нее в понедельник, а в воскресенье в подарочном пакете нет ничего, кроме открытки.

Чем ближе тебе человек, тем больше ты знаешь, что искренне его порадует, а что – заставит старательно скрывать за улыбкой разочарование. Нужно уметь услышать и увидеть. Друг обмолвился, что у него заканчивается абонемент в спортзал? Или папа, жалуясь на боли в спине, обронил, что неплохо было бы пройти пару сеансов массажа? А может, мама примерила в магазине отлично сидящее платье, но не купила, узнав его цену?

Не вариант спрашивать в лоб: что тебе подарить? Как правило, такой вопрос вызывает замешательство, и ответы в духе: «Не знаю… Вроде у меня все есть…»

Хотя в Европе давно повелось, что виновник торжества составляет список желаемых вещей. Затем родственники и друзья распределяют между собой, кто и что будет покупать. А в Израиле, например, гость преподносит в подарок ту сумму, какую хочет получить на свой праздник. Здесь важно не оплошать: не дай бог, положить потом в конверт меньше – небывалый позор будет!

Если отталкиваться от того, что подарок – это сюрприз, то и «презренные бумажки» можно преподнести с большой фантазией. Разменять на мелкие купюры и подарить – в буквальном смысле – мешок денег. Упаковать «капусту» в кочан сельскохозяйственного собрата или устроить квест с поиском клада. Если кто-то копит на машину, можно забить деньгами багажник игрушечного авто.

Не стоит забывать о подарочных сертификатах. «Прямоугольник» из магазина косметики или ювелирного для девушки точно лишним не станет.

Еще один выход – совместный поход в магазин и заветная фраза: «Выбирай все, что хочешь». Так и вспоминается сразу детство. Идешь с родителями в «Детский мир» и выходишь в обнимку с куклой, на какую указала сама…

Деньги – вариант куда более удачный, нежели ненужная, пусть даже дорогая вещь, или очередной чайный сервиз. К слову, о посуде. Одним из самых памятных подарков в моей жизни стали… кружки. Подруга нанесла на них рисунки с персонажами из рассказов, что мы с ней писали в студенчестве.

Уверены, что сможете сделать приятный виновнику торжества подарок – дерзайте! Ежели нет, то и купюры можно преподнести небанальным образом.