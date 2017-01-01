Школы Южно-Сахалинска снабдят рециркуляторами

Бактерицидными облучателями обеспечат все школы Южно-Сахалинска.

Вопрос о приобретении рециркуляторов рассмотрели на заключительном заседании этого года депутаты Городской думы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в представительном органе областного центра. Народные избранники единогласно проголосовали за внесение соответствующих изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности учреждений образования.

По словам начальника городского департамента образования Анастасии Киктевой, новые школы уже оборудованы такими облучателями. Теперь очередь за остальными образовательными заведениями.

- В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о соблюдении норм гигиены питания и применения ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды. Данное оборудование позволит безопасно очистить воздух от бактерий в помещениях с людьми. В процессе работы рециркуляторов осуществляется проточная дезинфекция с помощью ультрафиолетового излучения, - отметила глава департамента в своем выступлении.

- Мы понимаем социальную значимость данного вопроса, ведь речь идет о здоровье детей. Думаю, мнения депутатов будут едины, - сказал заместитель председателя Городской думы Владимир Зайцев.