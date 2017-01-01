Сахалинская коммунистка Светлана Иванова стала «постоянным» депутатом с 34-й попытки

Член фракции КПРФ Сахалинской Думы Светлана Иванова пополнила список областных депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе.

На заседании островного парламента 22 декабря думцы единогласно поддержали ее кандидатуру. Как рассказала председатель комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению Наталья Коршунова, вакантное место освобожденного депутата появилось в связи с переходом парламентария Василия Шадрина на непостоянную основу в сентябре этого года. В комитет поступило два заявления от членов фракции КПРФ Галины Подойниковой и Светланы Ивановой о включении в состав депутатов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе.

– Предлагается областной Думе альтернативным голосованием выбрать одного из двух претендентов. Также необходимо определить дату, с которой выбранный депутат начнет работать на постоянной основе, – отметила Коршунова.

Перед голосованием Галина Подойникова практически взяла самоотвод, отметив, что с момента подачи ее заявления до сегодняшнего дня прошло много времени, и она уже успела устроиться на другую работу.

– Светлана Васильевна у нас пользуется огромным авторитетом среди населения – это показали не одни выборы. Данный ресурс позволит ей в предстоящем году встретиться с большим количеством избирателей, поднять проблемные вопросы, высветить их и, по возможности, решить. Призываю вас отдать свои голоса за Светлану Иванову. Это будет в интересах народа и КПРФ, – обратилась к коллегам Подойникова.

После сказанного исход голосования был фактически предрешен: кандидатуру Ивановой поддержали 20 из 21 депутата. За Подойникову три голоса «за», 17 – «против», один воздержался.

По словам спикера облдумы Владимира Ефремова, Светлана Иванова подавала заявление о включении ее в состав «постоянных» депутатов 34 раза. В новой должности она начнет работать с 1 января 2017 года.