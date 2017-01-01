Сахалинский Фонд капремонта опроверг обвинения ОНФ

В связи с публикацией статьи «Фонд капитального ремонта сдирает средства с сахалинцев в никуда – ОНФ» от 21.12.2016 сообщаем следующее.

Целью деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», (далее - Фонд) является выполнение на территории Сахалинской области долгосрочной региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории области.

В Фонде Сахалинской области работают 54 сотрудника, осуществляющие деятельность по аккумулированию взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора; функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе строительного контроля.

В целях защиты прав собственников, проживающих в МКД, региональный оператор осуществляет в гарантийный период мониторинг качества проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, взаимодействует с подрядными организациями - исполнителями работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по вопросам устранения выявленных нарушений.

В части взаимодействия с органами государственной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проводится по следующим направлениям:

- мониторинг технического состояния многоквартирных домов осуществляется комиссией, состоящей из должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и представителя совета многоквартирного дома;

- принятие решения органом местного самоуправления о формировании фонда капитального ремонта в отношении МКД на счете регионального оператора;

- согласование с органом местного самоуправления приемки работ по капитальному ремонту общего имущества МКД;

- работа по актуализации региональной программы капитального ремонта;

- разработка и утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта МКД. (Закон 76-ЗО);

- участие в комиссии муниципального образования по определению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.

Кроме того, в статье проводится аналогия с региональным оператором Татарстана. Она не в пользу Сахалинской области. В связи с чем хотелось бы отметить следующее.

Фонд капитального ремонта Татарстана не занимается вопросами отбора подрядных организаций для разработки проектной документации и проведения последующих работ по капитальному ремонту, поскольку это отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. Кроме того, сотрудники регионального оператора в Татарстане не осуществляют функции строительного контроля - выполнение этих работ проводится сторонними организациями. Таким образом, Фонд капитального ремонта Татарстана непосредственно занимается фактически только вопросами аккумулирования взносов собственников.

Работа всех структурных подразделений Фонда организована и нацелена на эффективное выполнение возложенных функций. Для достижения цели деятельности Фондом в 2016 году осуществлялись мероприятия в соответствии с Планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 – 2043 годы:

- из запланированных 920 видов работ закончены по 710 конструктивам. Всего в текущем году капитально отремонтировано 344 крыши, 22 фасада. Также проведен капитальный ремонт теплоснабжения в 88 домах; водоснабжения – 86. В результате проведенных работ заменены системы водоотведения и электроснабжения в 73 и 72 домах. Кроме того, в 17 домах капитально отремонтировано газоснабжение, 5 фундаментов и 3 подвала.

В целом хотелось бы отметить, что в 2015–2016 годах Фондом капитально отремонтировано 1557 зданий, что соответствует 4,94% всех включенных в региональную программу многоквартирных домов (в Татарстане – 3,38%).