Сахалинским библиотекам запретили проводить лотереи

Библиотекам Сахалина и Курил запретят зарабатывать деньги на лотереях.

Соответствующие изменения в региональный закон о библиотечном деле в первом чтении рассмотрели депутаты на заседании облдумы 22 декабря.

Как рассказала заместитель министра культуры и архивного дела Анна Сон, данный документ разработан в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством. Согласно поправкам, из источника формирования фондов развития библиотек с недавнего времени исключены доходы от проведения специальных лотерей, аукционов и других коммерческих мероприятий. При этом в источник формирования включены другие не запрещенные законом поступления.

– А какой доход вы имели с указанных мероприятий в 2015-2016 годах? – поинтересовался у докладчика депутат Николай Долгих.

По словам Анны Сон, аукционов, лотерей и иных коммерческих мероприятий в библиотеках ранее не проводили.

Представленные поправки в закон о библиотечном деле парламентарии поддержали единогласно.