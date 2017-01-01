Новогодний презент

Меньше, чем через две недели, куранты пробьют двенадцать и мир встретит Новый 2017 год. До сих пор не знаете, какими подарками порадовать родных и близких? Может быть, вас вдохновят наши идеи

Символ года

Хозяин наступающего года непременно должен поселиться в каждом доме. Каких только петушков не увидишь теперь на елочных базарах!.. Статуэтки Огненного Петуха, мягкие игрушки, украшения для хвойной красавицы станут символичным знаком внимания.

Сладости

Новый год с детства не мыслим без сладостей. Дополнением ко вкусностям может быть набор кофе или чая. Качественная арабика или ароматный заварной чай будут согревать зимними вечерами любителей этих напитков. К тому же такой презент станет прекрасным поводом, чтобы в дальнейшем приглашать вас в гости чаще.

Хэнд-мэйд Как говорится, лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. Если вы одарены рукодельными талантами, запасайтесь пряжей, красками, бисером и тем, что еще может пригодиться в деле создания запоминающихся сувениров. Если же в вязании / вышивании / рисовании вы не сильны, оригинальные подарки можно отыскать на ярмарках ручных изделий. В островной столице на недавних выходных такие проходили в «Сити Молле» и Доме культуры железнодорожников. Книги Еще одно крылатое выражение о лучшем подарке советует презентовать книги. Необязательно это должна быть художественная литература. Хотя, без сомнений, друг-книголюб оценит томик любимого писателя в кожаном переплете. Но книжные магазины предлагают также настоящие шедевры полиграфического искусства – красочные издания на мелованной бумаге с красивейшими иллюстрациями. Издания встречаются обо всем на свете – моде, технике, мифологии, холодном оружии… Можно подобрать то, что наверняка заинтересует ваших родных и близких. Раскраски-антистресс Творческим натурам такой подарок наверняка придется по душе. Для полного комплекта можно приобрести специальные фломастеры с тонким грифелем. Особенно приятно, что во время сеансов арт-терапии человек будет вспоминать о вас. Настольные игры «Элиас», «Монопополию», «Дженгу» и другие настольные игры любят все, независимо от пола, возраста и рода занятий. А во время долгих новогодних каникул как раз можно будет обновить презент. Подарочные сертификаты Переходим на практичную сторону. Если нет времени фантазировать, самым простым выходом станут подарочные сертификаты. Прекрасной половине человечества точно пригодится сертификат, например, косметического магазина, а сильной – спортивного. Техника Планшет, электронная книга, фотоаппарат – технологичный подарок в наш современный век, несомненно, станет одним из самых дорогих. Для сердца, а не для кошелька. Качественная вещь вовсе не обязательно имеет высокую цену. Так, стоимость 3G-смартфона Tele2 Mini с сенсорным 4-дюймовым экраном приятно удивляет – всего 2490 рублей. А осенью оператор начал продавать за 3190 рублей новую модель смартфона с увеличенной до 4,5 дюймов диагональю экрана. К слову, Tele2 Midi стал первым в России операторским смартфоном, работающим на операционной системе Android 6.0. Цена на новинку с 5-дюймовым экраном Tele2 Maxi тоже не «кусается». Смартфон можно приобрести за 4490. Он доступен в черном и белом цветах. И уже продается в салонах связи Tele2. Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

Но найти новогодний подарок и купить его – это лишь полдела. По правилам этикета подарок должен быть красиво упакован. Это не только придает лоск презенту, но и отражает степень уважения и внимания к тому, для кого он предназначен. Настоящий подарок должен быть таким, чтобы при первом взгляде на него дорогой вам человек понял, что он сделан с душой. Мобильный оператор Tele2 предлагает жителям Южно-Сахалинска, Холмска, Корсакова, Долинска, Невельска и Поронайска помощь в этом приятном и хлопотном деле – бесплатную упаковку подарка! За любую операцию в центре обслуживания Tele2 - пополнение счета, подключение, покупку мобильных аксессуаров и оборудования, в том числе смартфонов Tele2 Mini, Midi, Maxi, 3G USB-модемов и Wi-Fi-роутеров - клиент получает в подарок креативную новогоднюю упаковку.

На выбор будут бесплатно предложены четыре варианта подарочной упаковки с уникальным дизайном. Найти инструкцию по упаковке тремя различными способами можно на специальном сайте 2017.tele2.ru. Здесь оператор представил новогоднюю бумагу от Tele2, варианты дизайна, пошаговую инструкцию для самостоятельного оформления подарка в различных стилях. В салонах связи Tele2 в Южно-Сахалинске в ТРК «Сити Молл» и на улице Ленина, 196 приобретенное брендированное оборудование – смартфон, роутер или модем - упакует декоратор. P.S. Подарки могут быть самыми разными, главное – дарить их от чистого сердца. Потому не стоит забывать об открытках и других мелочах, говорящих, что вы выбирали презент именно для этого человека. С наступающим Новым годом!