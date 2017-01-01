Сельскохозяйственную отрасль Сахалина ждет техническое перевооружение

На совещании при губернаторе Олеге Кожемяко участники обсудили вопросы финансирования сельскохозяйственной отрасли области, реализации инвестиционных проектов, итоги уходящего года и наметили планы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

По словам Олега Кожемяко, островные аграрии в уходящем году добились серьезных успехов. Объем производства продукции увеличился почти на 11,5%. Растениеводы вырастили картофеля на 11 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. В регионе введено в эксплуатацию 40 тысяч кв. метров теплиц. Это позволило вырастить на 1000 тонн овощей закрытого грунта больше, чем в 2015 году. Впервые за многие годы в области начали выпускать мясо птицы. До нового года в продажу поступит 200 тонн охлажденного мяса бройлеров.

Глава региона призвал руководителей агропредприятий области особое внимание уделить техническому обновлению сельхозугодий. Во многих совхозах назрела необходимость в замене парка специализированной техники. По информации губернатора, этот год дал понять, что тракторов и комбайнов для оперативной и результативной работы не хватает.

- Необходимо закрыть потребности в технике к началу весенне-полевого сезона, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко рассказал, что в текущем году было приобретено 458 единиц техники. Это в два раза больше, чем в 2015 году. В основном это энергонасыщенные тракторы и широкозахватная техника.

- Расширение и техническая модернизация производства останутся приоритетными направлениями и в будущем году. Особое внимание уделим развитию животноводства, растениеводства, поддержим и личные подсобные хозяйства. Также сохраним субсидирование приобретения техники для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в размере 50% от ее стоимости с учетом доставки до региона, - подчеркнул министр.

В зоне особого внимания в 2017 году окажется кормозаготовка. Это мотивировано пополняющимся поголовьем животных. Участники совещания также обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов по импортозамещению. О работе в данном направлении рассказали руководители сахалинских сельхозпредприятий.

Так, в совхозе «Южно-Сахалинский» будет создан центр по производству семян картофеля. Совхоз «Тепличный» продолжит строительство нового комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта с применением системы дополнительной подсветки. «Мерси Агро Сахалин» начнет разработку проекта по строительству цеха по переработке мяса и выпуску колбасных изделий и деликатесов. Совхоз «Корсаковский» завершит строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов основного стада в селе Раздольном, а на птицефабрике «Островная» реконструируют и модернизируют не менее восьми корпусов бройлерного производства.

- Развитие сельского хозяйства гарантирует в первую очередь продовольственную безопасность нашего региона. Мы очень много сделали: смогли увеличить объемы производства собственной мясной продукции, молока, стали выращивать гораздо больше овощей, картофеля. Но и этого недостаточно. Нужно наращивать темпы, а для этого необходимы техника и люди. Машины мы закупим, а людей, способных управлять ими, необходимо найти. Прошу рассмотреть возможности создания на своих предприятиях учебных центров, где желающие могли бы научиться механизаторскому делу и трудоустроиться к вам в колхозы, - обратился губернатор к аграриям.