Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с максимальным вкладом в ДФО
Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака.
На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы. Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под этим знаком, – 1,44 млн рублей. Это на 63 тысячи больше, чем у занимающих второе место Стрельцов. Замыкают первую тройку в финансовом гороскопе дальневосточников Скорпионы, которые в среднем хранят в банках 1,36 млн.
Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 на Дальнем Востоке выглядит так:
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) - ведущая российская финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
По состоянию на 30 сентября 2016 года группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 359,2 млрд рублей) и средствам клиентов (8 000,9 млрд рублей). Основной акционер ВТБ - правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru.
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