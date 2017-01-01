Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с максимальным вкладом в ДФО

Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов, соотнеся их со знаками зодиака.

На Дальнем Востоке самыми бережливыми оказались Весы. Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под этим знаком, – 1,44 млн рублей. Это на 63 тысячи больше, чем у занимающих второе место Стрельцов. Замыкают первую тройку в финансовом гороскопе дальневосточников Скорпионы, которые в среднем хранят в банках 1,36 млн.

Полностью финансовый гороскоп клиентов ВТБ и ВТБ24 на Дальнем Востоке выглядит так: