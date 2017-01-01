Более 10 уголовных дел завели на похитителей кабеля связи Ростелекома на Сахалине

Более десяти уголовных дел возбудили в следственном отделе МВД по Корсаковскому району в отношении группы лиц, действующих по предварительному сговору. Они похитили кабель связи, принадлежавший Ростелекому. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

С июля по сентябрь 2016 года они похитили с чердаков жилых домов портового города более 1300 метров многожильного медного кабеля. В результате противоправных действий без услуг связи и доступа в Интернет остались более 200 жителей.

От действий преступников страдают абоненты компании, которые лишаются услуг связи на время ремонтно-восстановительных работ. При этом островитяне не просто остаются без телефонной связи и доступа в Интернет, но и лишаются возможности вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях.

Ростелеком призывает жителей Сахалинской области к сотрудничеству и при первом же подозрении на хищение или порчу кабеля незамедлительно сообщать в полицию. Только совместные действия правоохранительных органов, связистов и граждан приведут к снижению количества краж и позволят защитить объекты связи.