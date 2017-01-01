В Южно-Сахалинске табакозависимость помолодела

К такому выводу пришли организаторы социально-психологического тестирования среди 2000 школьников областного центра, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии. Информация прозвучала на итоговом заседании координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака при администрации Южно-Сахалинска.

В 2016 году в областной наркологический диспансер за консультациями обратились 147 несовершеннолетних горожан, пролечено от табачной зависимости 24 подростка. На бесплатный прием среди взрослого населения пришли 453 человека, после чего на лечение табачной зависимости были взяты 45 южносахалинцев. По мнению специалистов, это крайне небольшой показатель. В борьбе с курением главная роль принадлежит решению человека отказаться от вредной привычки и обратиться за помощью к врачам.

На злостных курильщиков можно воздействовать и общественными силами. Например, в Роспотребнадзоре принимают сообщения о нарушении правил реализации табачных изделий, а в жилищной инспекции - о несознательных горожанах, курящих в подъездах. Однако специалисты обращают внимание, что, если жители столкнулись с правонарушением, нужно не полениться зафиксировать этот факт, например на камеру мобильного телефона, и отправить в надзорные органы.

В целом, как прозвучало на совещании, южносахалинцы стали меньше нарушать закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». По словам представителей Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте, снизилось число нарушителей антитабачного закона на подведомственных учреждению территориях. Если в 2015 году было выявлено 2500 административных нарушений, то с начала этого года — 1484.

К таким результатам привела массированная работа всех заинтересованных структур и организаций против вредных привычек горожан. В частности, профилактической деятельностью были охвачены городские библиотеки, учреждения культуры, общеобразовательные и дошкольные учреждения.

Для ребят, их родителей и персонала детских садов провели уроки гигиены. При этом организаторы использовали самые разнообразные формы: родительские собрания, лекции, консультации, показ видеосюжетов и мультфильмов, дни здоровья, информационные стенды, брейн-ринги, экскурсии.

В следующем году в школах Южно-Сахалинска в рамках уроков валеологии о здоровье и долголетии также пройдут уроки гигиены.

- Эта форма оказалась самой результативной. Многие ребята впервые узнают, что неприятный запах изо рта, проблемы с кожей, жирные волосы, нарушение пищеварения могут являться последствиями табакокурения. Для девочек это может стать поводом отказаться от сигареты. При этом мы всегда ищем наиболее доступные и понятные методы работы для конкретной аудитории, будь то школьники, студенты или сотрудники предприятий, - рассказала главврач областного центра медицинской профилактики и зампред координационного совета Елена Малицкая.

В следующем году работа координационного совета по формированию ответственного отношения к здоровью, просвещению населения и соблюдению соответствующего федерального закона будет продолжена.