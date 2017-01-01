500 сахалинских отличников посетили губернаторскую ёлку
500 сахалинских школьников получили уникальную возможность побывать на новогоднем представлении, которое ежегодно проходит под патронатом губернатора области Олега Кожемяко.
На праздник были приглашены дети, отличившиеся в учёбе, победители и призёры всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад. Все они прибыли в областной центр из разных уголков острова. Вчера для них организовали музейные экскурсии и мастер-классы, а сегодня Чехов-центр устроил радушный приём с участием сказочных героев.
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Виновников торжества поздравил глава региона.
- Я очень рад видеть в этом зале столько отличников, победителей конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований - всех тех, кто своим трудолюбием и упорством доказал, что он лучший и теперь попал на праздник к настоящему Деду Морозу, - отметил Кожемяко. – Сегодня вас ждёт великолепное новогоднее представление и подарки. Уверен, вернувшись домой, вы обязательно передадите свои впечатления своим родным и близким, одноклассникам и друзьям. Желаю, чтобы на зимних каникулах вы набрались сил, хорошо отдохнули, покатались на коньках, горных и беговых лыжах. Одним словом – сделали всё, чтобы подойти к учёбе с хорошим настроением и также успешно закончить учебный год. Желаю вам счастья и благополучия.
В качестве подарка детям показали великолепный спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко» (режиссер Александр Агеев) и вручили сладости. Далее их ждала развлекательная программа у главной сахалинской ёлки.
К сожалению, мероприятие не смогли посетить курильские отличники. Но это не значит, что ребята останутся без подарков. В ближайшее время им отправят 120 сладких призов.
По словам специалиста министерства образования региона Татьяны Пономаренко, поощрять детей за достижения в учёбе очень важно. Ведь это своего рода общественное признание их заслуг, стимул для дальнейшего развития.
- Когда ребёнок вернётся в родное село и расскажет сверстникам, где он был и что видел, они тоже захотят там побывать. Это послужит мотивацией, чтобы хорошо учиться в следующем году, - подчеркнула Пономаренко.
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