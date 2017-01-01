Несовершеннолетних правонарушителей на Сахалине становится меньше
Детская и подростковая преступность в Сахалинской области снижается. За последние 15 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось вчетверо, а если брать последние пять лет, то вдвое.
Как сообщил 22 декабря на брифинге врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Сахалинской области Артем Меримский, в последние годы область вышла «из зоны критики», поскольку показатели здесь ниже, чем даже в среднем по Дальнему Востоку.
Если говорить о цифрах, то они таковы. В прошлом году 397 несовершеннолетних совершили 374 преступления, в этом году – 252 человека 261 преступление.
Снижается и степень тяжести преступлений. В основном (84%), сейчас они носят имущественный характер – кражи, угоны автотранспорта. А воруют в первую очередь сотовые телефоны.
- Особенности возраста, - заметил по этому поводу Меримский. – Хочется иметь современный смартфон, но не у всех родителей есть возможность приобрести такой.
Снижение показателей подростковой преступности, по словам начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД Елены Белоусовой, - это результат огромной работы как сотрудников полиции, так и всех заинтересованных ведомств, отвечающих за охрану семьи и детства.
Только в этом году было проведено около 3 тыс. рейдов, в городские и районные отделы доставлено порядка 400 подростков, допустивших те или иные правонарушения. Составлено около 4 тысяч административных протоколов, в том числе 305 - на самих несовершеннолетних, почти 3,3 тысячи – на их родителей и 121 - на взрослых, которые вовлекали подростков в противоправные поступки.
Шла работа и по исполнению законодательства, запрещающего пребывание детей на улице и общественных мероприятиях в позднее время без сопровождения взрослых. Таких подростков было выявлено 368, на их родителей наложены административные взыскания.
Через центр временной изоляции несовершеннолетних в этом году прошло 69 правонарушителей. Сейчас в нем содержатся пять подростков.
В целях профилактики в школах и учебных заведениях сотрудники полиции прочитали более 3 тыс. лекций, 731 раз выступили на родительских собраниях и перед педагогическими коллективами.
Благодаря тесной работе с органами социальной защиты, опеки и попечительства выявлено и поставлено на учет 200 неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками. В 43 семьях они через суд лишены родительских прав.
Органам местного самоуправления, при которых созданы соответствующие советы, в летнее время удалось привлечь к различным формам занятости 243 трудных подростка.
Вообще, как считают специалисты, ребенок должен обязательно быть занят чем-то полезным. Иначе не исключено, что он найдет себе дурную компанию.
В этой связи, отметил Меримский, очень заметна разница между муниципальными образованиями. В так называемых депрессивных районах, где молодежи мало что могут предложить, высок и уровень подростковой преступности. Здесь особую тревогу вызывают Макаровский, Корсаковский, Смирныховский районы. В них растет количество совершенных несовершеннолетними преступлений. А вот в Южно-Сахалинске, наоборот, идет снижение: совершено 48 преступлений против 89 в прошлом году.
Как считают полицейские, в работе с детьми нет второстепенных моментов. И потому настоятельно рекомендуют родителям в новогодние праздники уделить как можно больше времени детям, чтобы они чувствовали себя любимыми и нужными.
Со своей стороны стражи порядка сейчас проводят акцию «Полицейский Дед Мороз» - в соответствующих нарядах посещают «трудные семьи» и дарят детям книги, игрушки, сладости и другие подарки, собранные как самими сотрудниками УМВД, так и неравнодушными гражданами.
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