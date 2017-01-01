Несовершеннолетних правонарушителей на Сахалине становится меньше

Детская и подростковая преступность в Сахалинской области снижается. За последние 15 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось вчетверо, а если брать последние пять лет, то вдвое.

Как сообщил 22 декабря на брифинге врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Сахалинской области Артем Меримский, в последние годы область вышла «из зоны критики», поскольку показатели здесь ниже, чем даже в среднем по Дальнему Востоку.

Если говорить о цифрах, то они таковы. В прошлом году 397 несовершеннолетних совершили 374 преступления, в этом году – 252 человека 261 преступление.

Снижается и степень тяжести преступлений. В основном (84%), сейчас они носят имущественный характер – кражи, угоны автотранспорта. А воруют в первую очередь сотовые телефоны.

- Особенности возраста, - заметил по этому поводу Меримский. – Хочется иметь современный смартфон, но не у всех родителей есть возможность приобрести такой.