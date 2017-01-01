Черный Fielder «прописался» на месте для инвалидов у Сахалинской типографии

Вот уже несколько дней на месте, выделенном для транспорта инвалидов у здания Сахалинской областной типографии, стоит черная Toyota Fielder. При этом автомобиль не имеет внешних признаков того, что на нем ездит человек, для которого выделено спецместо на парковке.

У сотрудников редакции РИА «Сахалин-Курилы», которые работают в этом здании, даже закралось подозрение, что автомобиль стоит на месте для инвалидов всегда, то есть никуда не уезжает. Однако один из журналистов видел, что авто приезжает и уезжает исправно каждый день. Но поймать водителя с поличным и посмотреть ему в глаза, к сожалению, не удалось ни разу.

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Подобные парковочные места могут занимать только инвалиды первой или второй групп. Кроме того, такое право есть у водителей, перевозящих инвалидов, содержащих их на иждивении, имеющих в семье ребенка-инвалида.

По закону инспектор ГИБДД имеет право потребовать у автовладельца справку об инвалидности, если очевидных признаков наличия каких-либо телесных увечий не имеется. Если же у водителя такой справки нет, инспектор может выписать ему штраф в размере 5 тыс. рублей.

Но штраф в этом случае, конечно, не главное. Главное, что мы отнимаем у людей с ограниченными возможностями то малое, что сделано в городе для их полноценной жизни.

В нескольких метрах от псевдоинвалида свой автомобиль, также с нарушением, припарковал владелец микроавтобуса – он явно не выдержал требуемого правилами дорожного движения расстояния до пешеходного перехода в пять метров.