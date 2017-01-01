Сахалинцев и курильчан будут перевозить два Bombardier Q400

Bombardier Q400, приобретенный для региональной авиакомпании «Аврора» за счет областного бюджета, приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска.

В настоящее время новенькая машина, построенная в Канаде, проходит таможенное оформление, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности является одним из самых быстрых в мире. Воздушное судно развивает крейсерскую скорость до 667 км/час. Дальность полета составляет 2 532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров. Напомним, правительство Сахалинской области является акционером авиакомпании «Аврора». Ему принадлежит 49% акций. Контрольный пакет – у публичного акционерного общества «Аэрофлот».

По словам первого заместителя генерального директора авиакомпании «Аврора» Андрея Колесника, «новобранца» приобрели в рамках программы развития парка воздушных судов. - По решению губернатора Олега Кожемяко и регионального правительства областной бюджет выделил деньги на покупку двух таких машин. Самолет, который отвечает всем международным требованиям, в первую очередь будет работать на внутрирегиональных линиях. Экипаж задействуют в пассажирских перевозках на Курильские острова и север Сахалина. Я думаю, это отличный подарок для жителей области, потому что новая машина позволит значительно улучшить транспортную доступность наших отдаленных территорий, – рассказал Андрей Колесник.

Свой первый полет самолет совершит в январе, когда будут завершены все необходимые формальности. Планируется, что до конца текущего года в Южно-Сахалинск прилетит аналогичный Bombardier Q400, также купленный за счет средств областной казны.