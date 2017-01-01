Сахалинка нашла письмо Деду Морозу в дупле березы

Сахалинка Галина Шишкова практически каждый день ходит выгуливать свою собаку в лес. На прошедших выходных женщина обнаружила необычную находку.

– Мы с Рексом прогуливались по Долине туристов, я взяла семечек и часто останавливалась, чтобы покормить синичек, – рассказывает пенсионерка. – Вдруг в дупле березы увидела полиэтиленовый файлик, вытащила его, открыла, а там письмо. Какой-то ребенок написал Деду Морозу.

Сюжет

Новый год

Малыш, как водится, поздоровался с Дедушкой, спросил о его здоровье, а потом посетовал, что в прошлом году тот так и не принес ему подарок, несмотря на то, что мальчик хорошо себя вел. «Поэтому в этом году я у тебя ничего не прошу! Больше в тебя не верю!» – эмоционально продолжил послание ребенок.

Как выяснилось, он бы и письмо не стал писать, если бы не мама, которая буквально заставила его снова обратиться к Дедушке.

– Я, конечно, в жизни не стала бы читать чужое письмо, – сказала Галина Ивановна. – Но я ведь не знала, что это такое!

Сложив послание обратно в файлик, пенсионерка вернула его в дупло.

– Представляете, я ведь была на том же месте вчера, – делится она. – Никакого письма в дупле уже не было! Я и вокруг все посмотрела. Снега не было, то, что его засыпало, – исключено. Да и птица вытащить не могла, она бы не позарилась на полиэтилен.

Конечно, можно предположить, что мама с тем малышом тоже часто прогуливаются по Долине туристов. И, чтобы ребенок не увидел свой конверт, мама предусмотрительно его забрала. А может быть, случилось маленькое чудо, и сказочный персонаж на несколько минут стал реальным, чтобы исправить свою прошлогоднюю ошибку.