ПСК «Сахалин» возьмется за любительский хоккей

ПСК «Сахалин» планирует организовать турнир на Кубок губернатора среди воспитанников местных отделений хоккея 2006 года рождения и младше.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, соревнования должны стать первым шагом в реализации задачи собрать в составе профессиональных клубов островных игроков. Ранее такую идею озвучил глава региона Олег Кожемяко. Ее напомнил на встрече с детскими тренерами и руководителями хоккейных школ директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан.

По регламенту каждая команда будет формироваться из двух пятерок полевых игроков и двух вратарей. Организаторы предусмотрели возможность дозаявки, если по каким-либо причинам хоккеист выйдет из строя. Алексей Ан пояснил, что такое решение было вызвано желанием увеличить количество сбалансированных коллективов и избежать явных лидеров. По его словам, это поставит в равные условия всех начинающих поклонников хоккея.

- Сегодня существует тенденция, когда ведущие игроки находятся на льду, а другие сидят на скамейке запасных. Не нужно делать команду только из сильных игроков. Бывает, что ребенок до определенного возраста не показывал хороший результат, но пройдя переходный возраст, он начинает играть. К тому же все соревнования проводятся по правилам и стандартам профессиональных клубов и лиг. Это означает, что дети уже сейчас привыкают к атрибутам большого турнира – музыке, церемонии награждения, реву трибун, - заметил Алексей Ан.

Площадкой для новых соревнований станут «Кристалл», «Арена Сити», «Холмск Арена». Первые игры состоятся в конце января. Команды-победители получат комплекты игровой амуниции, а тренеры – денежные премии.

- Если сейчас не задуматься о будущем, то его может и не быть у подрастающих спортсменов. Сегодня они видят на конкретных примерах, каких результатов можно достичь в хоккее, волейболе и баскетболе. Нужно, чтобы они сами стали примером и вошли в профессиональную команду «Сахалин», - отметил директор «Арена 2020» Сергей Мелешков.

Участники встречи подняли тему создания единой системы подготовки хоккеистов. По мнению специалистов, она должна представлять выстраивание пирамиды, вершиной которой является профессиональная хоккейная команда. Препятствием к ее реализации является нехватка льда для тренировок. Эту проблему разрешит строительство второй ледовой площадки «Кристалла», а также появление дополнительных свободных часов на льду «Арены Сити» за счет уменьшения концертной нагрузки. Эту же задачу поможет решить возведение многофункциональных спортивных объектов в районах.

В завершение встречи прозвучала еще одна приятная новость. В январе этого года стартует чемпионат по хоккею на Кубок губернатора среди взрослых команд. В нем могут участвовать как любители, так и профессионалы. За первое место команда получит сертификат на бесплатные тренировки в течение года в ледовых аренах области. Первые игры запланированы на 13 января, заявки на участие принимаются до конца года. Их можно отправлять на электронный адрес Zaharov.v@wclass-sakh.ru.

Турнир по хоккею будет не единственным. Уже разработано положение таких же соревнований по баскетболу и волейболу.