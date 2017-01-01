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22 декабря 16:13 / Власть и политика / депутаты / законотворчество  

Особая категория

Островные парламентарии намерены откорректировать законодательство о социальной помощи инвалидам

Знания – сила

Оператор набора и электронной верстки, маляр и столяр, цветовод-декоратор – этим и другим специальностям готовы обучить инвалидов в островных вузах и сузах. А на предложение всегда есть спрос. По словам замминистра образования Нины Нерсесьян, сегодня в Сахалинской области получают профессиональное образование 318 сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья. Об этом она сообщила на недавнем заседании думского комитета по социальной политике, где обсуждались профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.

Конечно, дать полноценные знания, а затем и практику особой категории учащихся непросто. Поэтому, скажем, в 2016 году на обустройство учебных заведений пандусами, их оснащение спецтехникой и учебниками потребовалось выделить из региональной казны около 20 млн рублей в рамках госпрограммы «Доступная среда». Часть инвалидов может воспользоваться технологиями дистанционного обучения прямо на дому, других же привозят в учебные заведения, где с ними занимаются педагоги, в свою очередь прошедшие спецподготовку. В целом же системная работа и планомерное финансирование дают нужные результаты. Так, Нерсесьян отметила неуклонный рост желающих получить нужную специальность. Если в 2014 году возможность проходить профессиональное обучение предоставили 21 инвалиду, то в 2015-м их число выросло до 28, а в нынешнем – до 39 сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья. Постепенно расширяется и список предлагаемых им профессий.

Происходят, впрочем, не только количественные, но и качественные изменения. Свидетельством тому стало участие сахалинцев во втором национальном чемпионате среди инвалидов «Абилимпикс». Состязания, организаторами которых выступил целый ряд российских министерств и авторитетных общественных организаций, стали своеобразным смотром-конкурсом лучших по нескольким десяткам специальностей. Соревнуясь с представителями более, чем 60 регионов, посланцы нашей области сумели занять второе и третье места. Заметим, что само движение «Абилимпикс» было создано для решения сразу нескольких задач – профориентации и социализации инвалидов, их трудоустройства и многого другого.

Работа не для галочки

Ход минувшего заседания подтвердил: мало дать профессию человеку с ограниченными возможностями здоровья, ему еще надо помочь и с трудоустройством. Заместитель руководителя областного агентства по труду и занятости Наталья Ковалева отметила: из 8,5 тысячи трудоспособных инвалидов в островном регионе работает лишь 1,8 тысячи. Причем, среди последних большую часть – 60 процентов – составляют мужчины. Вдобавок и возможности подыскать работу для таких людей везде – разные. Скажем, они есть в крупных городах, а вот в сельской глубинке ситуация совсем иная – там проживает 27 процентов неработающих инвалидов. Немалую часть составляет молодежь, которая продолжает учиться, находится в отпуске по уходу за ребенком, либо пока предпочитает получать пособие.

Наконец, надо учитывать – сама возможность трудиться зачастую напрямую зависит от самочувствия и физического состояния конкретного человека. Не случайно, что в службы занятости обращаются в основном инвалиды третьей группы. Многим после заболевания или травмы уже не хватает сил для полноценной деятельности по прежней специальности, но они готовы выйти на работу в другое место, с облегченными условиями труда. В нынешнем году для 428 из них провели профориентацию, а затем и предложили подготовку по ряду профессий. В целом же в нынешнем году удалось трудоустроить 346 инвалидов. Это – более 58 процентов обратившихся за помощью в службы занятости. Показатель, стоит заметить, далеко не худший, ведь в среднем по России найти работу удается примерно 32 процентам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Картину дополнила Алла Грицук, руководитель недавно созданного при содействии минобра регионального опорно-методического центра Сахалинского техникума сервиса. Она рассказала, что в нынешнем году 24 инвалида завершили учебу в государственных профессиональных образовательных учреждениях, Сахалинском колледже искусств и СахГУ. Однако из них сегодня трудоустроено менее половины.

В числе основных и острых вопросов выступавшая назвала взаимодействие с работодателями. Здесь стоит пояснить: предприятиям с коллективом не менее, чем в 35 человек, установлена квота на трудоустройство инвалидов. В соответствии с действующим законодательством, их руководители обязаны выделить таким соискателям вакансии количеством не менее чем в 2 процента от среднесписочной численности работников. Работодатели также обязаны ежемесячно предоставлять в службы занятости информацию о наличии рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Увы, но предприниматели на местах требования эти либо игнорируют, либо заявляют свободными такие специальности, которые инвалидам явно не подходят. В итоге более 500 выделенных квотированных мест для… бетонщика, акушера, главного акушера и других специалистов так и остались незаполненными.

Предложили народные избранники

В ходе обсуждения депутат Анатолий Жук поинтересовался, удалось ли кому-нибудь из инвалидов после соответствующего обучения открыть собственное дело. Ответ специалистов был по-своему красноречив: лишь четверо из таких сахалинцев зарегистрировались в качестве предпринимателей. На другой аспект проблемы обратил внимание парламентарий Андрей Хапочкин. По его мнению, народным избранникам совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами надо подготовить документ, позволяющий оценивать работу муниципалитетов еще и по такому показателю как трудоустройство инвалидов. В итоге комитет принял ряд рекомендаций, которые будут направлены в областные исполнительные органы власти.

Примечательно, что на этом же заседании комитета прозвучало предложение депутатов Александра Болотникова и Владимира Иванцова, выступающих за корректировку закона №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Они убеждены, в частности, что островному парламенту надо выступить с очередной законодательной инициативой. На этот раз требуется изменить порядок и размеры компенсации, предоставляемой людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми-инвалидами в сельской местности при покупке топлива и его доставке. Сегодня им возмещают лишь половину затрат при условии предоставления соответствующих документов. Однако многочисленные обращения избирателей из сахалинской глубинки свидетельствуют – такие справки зачастую получить просто невозможно. Островные законодатели предложили в подобных случаях рассчитывать компенсацию, исходя из нормативов потребления топлива и тарифов по его доставке, которые устанавливаются в конкретном регионе России.

Теги  Депутаты Инвалиды Образование Законотворчество
Автор текста: Сергей Сактаганов

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