Ряд сахалинских предпринимателей в 2017 году будут иначе платить налоги

Поправки в закон о патентной системе налогообложения на территории Сахалинской области рассмотрели депутаты на заседании облдумы 22 декабря.

Как рассказала парламентариям министр финансов Анна Харченко, изменения в документ вносятся в связи с требованиями федерального законодательства. С 1 января 2017 года прекращают действовать два общероссийских классификатора - услуг населению (ОКУН) и видов экономической деятельности (ОКВЭД). Региональным законом на их основе установлен дополнительный перечень предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения.

Представленным законопроектом отдельные виды предпринимательства исключаются из списка тех, кто может отчислять налоги по патентной системе. Речь идет о хранении автотранспортных средств на платных стоянках, а также об утилизации автотранспорта и его составных частей. По новому классификатору первый вид экономической деятельности отнесут к услугам, связанным с автомобильным транспортом, а второй – к демонтажу техники. В первом полугодии 2016 года в островном регионе выдали 22 патента на хранение авто, а на утилизацию – ноль.

По новым правилам коммерсанты, желающие оказывать такие услуги, должны будут перейти на другие системы налогообложения – общую (ОСНО), упрощенную (УСН) или же выбрать единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Данные поправки затронут только тех, кто вновь собирается получать патент. Документы, выданные предпринимателям ранее, будут действительны до конца указанного в них срока. Патенты выдаются по желанию бизнесмена на срок от месяца до года.

Нововведения коснутся и соляриев, которые ранее относились к парикмахерским и косметическим услугам. В новом классификаторе они причислены к физкультурно-оздоровительной деятельности – это изменение разработчики также предложили отразить и в областном законе. При этом владельцы соляриев продолжат работать по патентной системе.

Харченко добавила, что в дальнейшем региональному минфину предстоит работа по сопоставлению утвержденных в области видов деятельности с обновленным федеральным списком.

– Мы вносим эти изменения для того, чтобы не ущемить права сахалинских предпринимателей. Иначе у налоговиков к ним будут претензии, – отметил председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Воронцов.

На минувшем заседании законопроект в первом чтении парламентарии поддержали единогласно. Ожидается, что в окончательном чтении депутаты утвердят его уже завтра, 23 декабря, на очередном заседании облдумы. В силу документ должен вступить с 1 января 2017 года.