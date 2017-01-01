«Сахалин Энерджи» презентовал комикс «Осторожно, мороз!»

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе «Сахалин Энерджи», он создан в рамках партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях». В ней, кроме компании-оператора проекта «Сахалин-2», участвуют региональное управление МЧС России и областное министерство образования. Основой для нового издания послужил одноименный ролик из цикла «Безопасность – это важно!». «Осторожно, мороз!» стал седьмой частью цикла. Авторы рассказали о том, как защитить себя в холодное время года.

Первыми читателями новинки стали учащиеся третьих и четвертых классов школы №6 Южно-Сахалинска. Вместе с героями комиксов и мультипликационного сериала ростовыми куклами Сеней и котом Васькой школьники повторили правила безопасности. Дети поняли, что может произойти с теми, кто пренебрегает мерами защиты от холода. Преподаватели медицинского колледжа показали ребятам способы борьбы с обморожениями и научили накладывать повязки.

Помимо комиксов в рамках партнерской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» создано 37 мультфильмов по темам детской безопасности. В школах Сахалинской области открыто 12 ресурсных классов по изучению ОБЖ, установлено около 200 информационных аншлагов в тех районах Сахалина, где велик риск возникновения цунами и землетрясений.

«Осторожно, мороз!» и другие комиксы и мультфильмы по безопасности можно найти на сайте.