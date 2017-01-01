На Сахалине 13-летний мальчик угнал иномарку

Сахалинские полицейские задержали 13-летнего подростка, угнавшего автомобиль.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, сообщение о похищении Toyota Crown поступило в дежурную часть полиции Корсакова 20 декабря в 20:15. Оказалось, что иномарку угнали прямо со двора дома №3 в микрорайоне №2 портового города.

Незамедлительно по радиосвязи были ориентированы экипажи дорожно-патрульной службы. На перекрестке ул. Вокзальной и Краснофлотской стражи порядка заметили автомобиль, похожий на указанный в ориентировке. Водитель сделал попытку скрыться, когда полицейские потребовали остановить авто. В ходе преследования иномарка была задержана. Каково же было удивление сотрудников дорожной полиции, когда они увидели за рулем 13-летнего мальчика. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства угона.