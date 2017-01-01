О своей работе отчитался глава сахалинского спорта

О своей служебной деятельности за год отчитался перед губернатором глава регионального министерства спорта и молодежной политики, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе профильного министерства.

В прошлом году по решению Олега Кожемяко были заключены так называемые эффективные контракты с руководителями органов исполнительной власти. Их работа оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. При этом ключевую роль играет развитие курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами и так далее. Срок действия контрактов – год.

Как сообщил Антон Зайцев, ведомство должно было ввести в строй 20 объектов спортивной инфраструктуры. Между тем, в рамках адресной инвестиционной программы к концу текущего года завершится строительство 23. А в целом за счет средств консолидированного бюджета будет введено в эксплуатацию 40. Среди них, в частности, горнолыжный подъемник в Холмске, два аналогичных объекта и две трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», вторая очередь лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске, целый ряд спортивных площадок в Анивском, Долинском, Невельском, Поронайском, Холмском, Северо-Курильском районах, в Южно-Сахалинске. Сданы два спорткомплекса на Курильских островах и канатная дорога в невельском селе Горнозаводск.

- В результате всего за год во всероссийском рейтинге по показателю «Единовременная пропуская способность спортивных объектов» область поднялась с 58-го места на 38-ое, а по ДФО – с восьмого в 2015 году на третье.

Растет роль островного региона в деле формирования сборных команд Российской Федерации. Кандидатами в них в настоящее время являются 33 наших земляка (целевой показатель – 14 человек). 18 из них занимаются зимними видами спорта: горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина. 15 человек претендуют на место в составе сборной страны по тхэквондо, легкой атлетике, танцевальному спорту, тяжелой атлетике, спортивной борьбе и стрельбе.

За год более чем вдвое увеличилась численность юных жителей области, принявших участие в федеральных, региональных и муниципальных образовательных форумах («Итуруп», «Острова» и т.д.). Заметно вырос интерес со стороны островной молодежи к патриотическим мероприятиям, волонтерскому движению. Юные сахалинцы активно участвуют во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «День неизвестного солдата», «Дальневосточная Победа», «Мы - граждане России», «Свеча памяти», молодежной экспедиции «Наши острова», а также проектах, направленных на оказание помощи ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений.

Олег Кожемяко отчет министра одобрил, высказал ряд пожеланий, направленных на улучшение работы ведомства, а также организации массовых мероприятий.