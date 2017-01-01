В Южно-Сахалинске начали работу елочные базары

Жители Лугового могут приобрести зеленых красавиц в планировочном районе. Обязательным условием при осуществлении торговли хвойными деревьями на землях муниципалитета является соблюдение единых требований к организации елочных базаров.

- На основании конкурса право продажи новогодних деревьев на территории городского округа получили ООО «Сах-Лидер», ИП Кристина Кан и Ольга Старченкова. Они откроют 11 торговых точек. В настоящее время все предприниматели заготовили елки, завозят их в город и оформляют торговые места в соответствии с правилами, - рассказал начальник отдела по работе с нестационарными объектами потребительского рынка и сельскохозяйственными производителями департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Николай Яковлев.

Требования к организации елочных базаров на муниципальных землях едины для всех. Место продажи должно быть празднично оформлено, иметь вывеску, освещение и ограждение. А продавцы будут экипированы в новогодние костюмы. Обязательно наличие в торговой точке прейскуранта или ценников, средств пожаротушения, документов, подтверждающих прием денежных средств (мягкие чеки).

Елочные базары работают с 10:00 до 21:00. При наличии спроса продавцы готовы продлить время реализации. Купить главный символ новогоднего праздника горожане смогут от 1000 рублей. Цена на хвойные деревья зависит от места вырубки, высоты, пушистости и других качественных характеристик. Стоимость товара устанавливают сами продавцы.

Помимо муниципальных елочных базаров в областном центре работают и другие места реализации новогодних деревьев, размещенные на землях, принадлежащих торговым центрам.

Продажа новогодних елей в Южно-Сахалинске будет осуществляться до вечера 31 декабря.

Перечень мест продажи елок в Южно-Сахалинске

ул. Емельянова, с восточной стороны гимназии им. Пушкина (2 торговых места)

ул. Есенина, севернее дома № 44 (2 торговых места)

северо-восточнее пересечения проспекта Мира и ул. Пограничной (в районе дома №26 на ул. Пограничной)

по западной стороне проспекта Мира, северо-восточнее ТЦ «Рай» (2 торговых места)

северо-восточнее пересечения ул. Сахалинская и Железнодорожная (2 торговых места).

ул. Тихоокеанская, в районе дома №17г

п/р Луговое, ул. Дружбы, 46б.