Сахалинец осужден за пособничество убийце

За укрывательство убийства осужден житель Холмска, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре.

Суд портового города вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Суд установил, что 15 февраля 2016 года холмчанин стал очевидцем совершенного убийства. Он помог преступнику избавиться от расчлененного тела: вместе с убийцей выбросил останки жертвы в мусорные баки. Однако мужчине не пришло в голову сообщить о тяжком преступлении в правоохранительные органы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил сообщника преступника к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.