Сахалинцам предлагают стать ангелами

Благотворительная акция «Время Ангелов», в пользу воспитанников ГКУ «Красногорский детский дом» стартует 26 декабря в городе Южно-Сахалинске. Данный проект имеет общероссийский масштаб и проводился во многих городах нашей страны, и вот уже третий год проводится на Сахалине. «Время Ангелов» предоставляет возможность каждому гражданину города принять участие в судьбе детей из приюта и исполнить мечту ребенка, сообщает оргкомитет акции.

С 26-27 декабря в ТЦ «Калинка» и с 28-29 декабря в ТДЦ «Столица» будет выставлен павильон для приема горожан-благотворителей. Также будут работать волонтеры, одетые в костюмы ангелов. «Ангелы-волонтеры» покажут нарядно украшенную елку на которой размещены шарики с фотографиями детей-сирот и их мечтами. Посетители акции смогут приобрести подарок или пожертвовать денежную сумму на приобретение подарка.

Каждому благотворителю внесшему достойный вклад будет выдан «Сертификат благотворителя» и сувениры. Также на адрес добровольных участников акции, будет выслан фотоотчет с торжественного вручения подарков в школе-интернате.

Все накопленные средства будут направлены на покупку подарков для Детского дома.

Если Вам стал интересен проект «Время Ангелов 2016» и Вы хотели бы помочь в его реализации, то мы подготовили несколько вариантов участия для спонсоров и благотворителей:

1. Позвонить по телефону (29-59-41) и рассказать о том, чем вы могли бы помочь.

2. Сделать репост данного письма своим друзьям и знакомым.

3. Приобрести один или несколько подарков с елки в ТЦ «Калинка» или «Столица»

4. Собрать сумму не менее 5000р (на организацию) и стать ПАРТНЕРОМ проекта (тел. 89147595941)

Для тех, кто поучаствует в проекте в качестве партнера, мы организуем «Время благодарности», на котором отметим добрыми словами и памятными подарками, каждого внесшего достойный вклад в реализацию акции. В этот вечер организаторы дадут отчет по итогам мероприятия. Также будет обед и выступление артистов.

- Сегодня очень многие люди готовы делать добрые поступки, помогать нуждающимся; но зачастую многие не знают, как, кому и в какой форме нужна такая помощь. Данная акция позволит таким благотворителям поучаствовать в жизни детей, которым это, действительно, нужно. А вообще, таких мероприятий должно быть больше у нас в области, - прокомментировал представитель оргкомитета Руслан Тен.