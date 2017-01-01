Сахалинец пострадал из-за доклада Макларена
Южносахалинец пострадал из-за допингового скандала в российском спорте. Мечта Сергея Суханова поехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень разбилась о доклад канадского юриста Ричарда Макларена.
Накануне Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 года. Причиной такого решения послужил доклад Макларена, в котором упоминался 31 российский биатлонист, подозреваемый в употреблении допинга.
Решение перенести этап Кубка планеты из России в другую страну – меньшее из зол, еще неделю назад IBU грозился отстранить российскую команду от международных соревнований в полном составе. Пока же россияне отделались малой кровью - двое биатлонистов, чьи имена пока не раскрыты, временно отстранены от участия в международных соревнованиях.
Так выглядел счастливый билет Сергея Суханова
Однако даже такое, казалось бы, мягкое решение спортивных чиновников существенно ударило по чувствам любителей спорта в России. Этой осенью сахалинец Сергей Суханов решил исполнить мечту всей жизни и побывать на одном из этапов мирового кубка. Еще в ноябре он купил билеты на самолет до Тюмени для себя и своей девушки, это около 60 тыс. рублей. Тогда же приобрел билеты на сами соревнования. Два абонемента на трибуну стадиона «Жемчужина Сибири» ему стоили около 4 тыс. рублей.
Теперь поездка под вопросом. Пока молодой человек не знает, стоит ли ехать в Тюмень просто так, без биатлона.
- Деньги, которые, возможно, я потеряю, сдав билеты, для меня не важны, я хотел и хочу на биатлон. Я не знаю, кто в этом виноват, из-за кого и почему такое происходит в нашем спорте, но так быть не должно, потому что для многих поездка на Кубок мира – это сказка, главное событие года, а их так жестоко обламывают, - прокомментировал ситуацию Суханов.
Фото с сайта «МатчТВ»
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