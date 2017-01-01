Сахалинец пострадал из-за доклада Макларена

Южносахалинец пострадал из-за допингового скандала в российском спорте. Мечта Сергея Суханова поехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень разбилась о доклад канадского юриста Ричарда Макларена.

Накануне Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта 2017 года. Причиной такого решения послужил доклад Макларена, в котором упоминался 31 российский биатлонист, подозреваемый в употреблении допинга.

Решение перенести этап Кубка планеты из России в другую страну – меньшее из зол, еще неделю назад IBU грозился отстранить российскую команду от международных соревнований в полном составе. Пока же россияне отделались малой кровью - двое биатлонистов, чьи имена пока не раскрыты, временно отстранены от участия в международных соревнованиях.

Так выглядел счастливый билет Сергея Суханова