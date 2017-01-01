Собачья выставка открылась на Сахалине
Более 80 экспонатов, рассказывающих о собаках, представлены на выставке «Четвероногий друг», которая накануне открылась в областном краеведческом музее.
- Здесь представлены работы 15 мастеров. Мы сможем проследить эволюцию собак и их влияние на жизнь человека, - отметила заведующая сектором отдела истории Татьяна Чен.
Центр экспозиции - девять картин Алексея Комарова 1946 года под названием «Эволюция пород собак в отражении исторического быта и культурных стилей». Животные на них изображены в различных исторических эпохах. Интересно смотреть на картины, где собаки изображены со своими хозяевами. Отмечается внешнее сходство питомца с человеком.
На выставке также представлены чучела волков и шакалов, копия фарфоровой скульптуры «Девочка с собачкой» 1956 года, графические портреты, гравюры и литографии животных с 1970-х годов. Как отметил организатор, для выставки отобрали самые яркие работы. Отказались только от чучел домашних собак.
После Нового года в рамках этой выставки пройдут различные викторины и мастер-классы по изготовлению собачек, встречи с интересными людьми и учеными, которые расскажут об уходе за четвероногим другом. Выставка продлится до 19 февраля.
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