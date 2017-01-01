Собачья выставка открылась на Сахалине

Более 80 экспонатов, рассказывающих о собаках, представлены на выставке «Четвероногий друг», которая накануне открылась в областном краеведческом музее.

- Здесь представлены работы 15 мастеров. Мы сможем проследить эволюцию собак и их влияние на жизнь человека, - отметила заведующая сектором отдела истории Татьяна Чен.

Центр экспозиции - девять картин Алексея Комарова 1946 года под названием «Эволюция пород собак в отражении исторического быта и культурных стилей». Животные на них изображены в различных исторических эпохах. Интересно смотреть на картины, где собаки изображены со своими хозяевами. Отмечается внешнее сходство питомца с человеком.