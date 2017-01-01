Фейерверк на Сахалине можно запускать на 48 площадках

В Сахалинской области зарегистрировано 47 точек по продаже пиротехнических изделий и 48 площадок для запуска фейерверка.

В областном центре их четыре, основная – площадь Ленина. Другие находятся в планировочных районах, рассказали журналистам представители МЧС. 22 декабря они показали, как правильно пользоваться пиротехническими изделиями.

- Первым делом при покупке фейерверков хлопушек необходимо прочесть сертификат: обратить внимание на срок годности. Внимательно осмотреть упаковку. Если она нарушена, то следует немедленно вернуть в магазин, - рассказал начальник территориального отдела надзорной деятельности Южно-Сахалинска управления по надзорной деятельности и профилактических работ ГУ МЧС России по Сахалинской области Александр Дроздов.

По его словам, прежде чем использовать «огненную игрушку», надо прочитать инструкцию. Потом найти открытое место, надежно установить ее, на расстоянии вытянутой руки зажечь фитиль и отбежать в безопасное место.

Есть пять классов пиротехники. Они отличаются силой взрыва и радиусом зоны поражения. Первый–третий класс - бытовой. Эти пиротехнические изделия можно приобрести в специальных магазинах. Например, любимые многими фейерверки «Фонтан» и «Римская свеча» относятся ко второму классу, салютные батареи – к третьему. Изделия четвертого и пятого класса используются только профессионалами и в магазинах не продаются. В рамках ежегодной профилактической операции «Новый год» специалисты МЧС проверяют места продажи пиротехнических изделий. - Большинство нарушений выявляем в местах стихийной продажи. Самый большой процент нарушений составляет продажа несертифицированной пиротехнической продукции. Буквально вчера была выявлена такая точка, которая в нашем списке не значилась. Информация передана в прокуратуру, - отметила заместитель главного государственного инспектора области по пожарному надзору Ирина Тыльная. На Сахалине последний раз случаи травматизма при использовании пиротехники были зарегистрированы в 2015 году.