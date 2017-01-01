Доступный спорт
На Сахалине продолжаются матчи второго Первенства юниорской хоккейной лиги. В регулярном розыгрыше принимают участие пять команд. На льду встретились лидеры турнира из областной столицы - «Южный-41» и «Альтаир».
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На Сахалине продолжаются матчи второго Первенства юниорской хоккейной лиги. В регулярном розыгрыше принимают участие пять команд. На льду встретились лидеры турнира из областной столицы - «Южный-41» и «Альтаир».
Проблема обозначена верно!
У нас все морское побережье , берега рек, озер и водоемов, за которые никто не отвечает, загажены и захламлены "неопределенным круго...
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Голосую
На Сахалине хотят сократить число профессиональных депутатов
Решительно поддерживаю идею губернатора! Так и должно быть. Депутат идёт от народа, но если народ живёт не очень, почему депутат должен жировать?
Думаю, стоит ...
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