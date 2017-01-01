Экспертная группа по биоразнообразию
В Южно-Сахалинске состоялось очередное заседание рабочей экспертной группы по биоразнообразию. Декабрьское собрание было посвящено грядущему Году экологии и заботе нефтегазовых компаний об окружающей среде.
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В Южно-Сахалинске состоялось очередное заседание рабочей экспертной группы по биоразнообразию. Декабрьское собрание было посвящено грядущему Году экологии и заботе нефтегазовых компаний об окружающей среде.
Проблема обозначена верно!
У нас все морское побережье , берега рек, озер и водоемов, за которые никто не отвечает, загажены и захламлены "неопределенным круго...
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Голосую
На Сахалине хотят сократить число профессиональных депутатов
Решительно поддерживаю идею губернатора! Так и должно быть. Депутат идёт от народа, но если народ живёт не очень, почему депутат должен жировать?
Думаю, стоит ...
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