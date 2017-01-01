Центр внимания. Выпуск от 22 декабря

Самолет для внутренних рейсов

В аэропорт Южно-Сахалинска прибыло новое воздушное судно. «Bombardier Q400» - канадский двухмоторный турбовинтовой самолет, считающийся одним из самых быстрых, куплен для региональной авиакомпании «Аврора» за счет средств областного бюджета.

Пленарное заседание Думы

Сахалинские парламентарии завершают год. Особое внимание уделили законам о социально назащищенных островитянах. На одном из последних заседаний приняты поправки, помогающие многодетным, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Испытание пиротехники

На Сахалине продолжается профилактическая операция «Новый год». Специалисты МЧС проверяют легальность продаж пиротехнических изделий. Что необходимо знать сахалинцам, чтобы не пострадать от некачественных хлопушек выяснили мои коллеги.

Быстров на Изменчивом

Озеро Изменчивое приобретает облик цивилизованного места. По поручению островного правительства власти Корсаковского района устанавливают на побережье водоема мусорные баки. Причем на этом обустройство не закончится. Рыбаки получат возможность обогреться в специальном месте.

Совет по биоразнообразию

В Южно-Сахалинске состоялось очередное заседание рабочей экспертной группы по биооразнообразию. Декабрьское собрание было посвящено грядущему Году экологии и заботе нефтегазовых компаний об окружающей среде.

Губернатор на Горном воздухе

Строительство подвесных канатных дорог на горе Большевик подходит к концу. Уровень готовности спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» к приему отдыхающих на месте оценил глава региона Олег Кожемяко.

Гость студии

На Курильских островах появятся туристические комплексы для гостей и жителей области. В планах у регионального агентства по туризму - развитие сети гостиниц и досуговых учреждений. Об этом и многом другом в интервью нам рассказала руководитель агентства Наталья Осипова в рубрике «Гость студии».

Губернатор поздравляет детей

Отдыхать, получать подарки и веселиться призвал сахалинских детей губернатор Олег Кожемяко. У юных островитян на носу зимние каникулы, а значит от учебы, спорта и творчества пока можно отдохнуть. Глава региона пообщался с отличниками, призерами и победителями олимпиад и состязаний в южно-сахалинском Чехов-центре.

Короткометражное кино

В день зимнего солнцестояния - самый короткий в году, островитянам показали отечественные ленты, и что символично - в коротком метре. Ленты, получившие призы на фестивалях международного уровня и работы выпускников ведущих киношкол России представили сразу на нескольких площадках.

Спорт (хоккей)

И к новостям спорта. На Сахалине продолжаются матчи 2 Первенства юниорской хоккейной лиги. В регулярном розыгрыше принимают участие пять команд. На льду встретились лидеры турнира из областной столицы – «Южный-41» и «Альтаир».