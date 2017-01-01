На Сахалине хотят открыть кадетский корпус «Юнармеец»

Власти Сахалина обратились в Министерство обороны РФ с инициативой об открытии в регионе кадетского корпуса под названием «Юнармеец».

Идея его создания обусловлена тем, что в последние годы в области возрос интерес молодежи к военно-патриотической тематике, службе в рядах Вооруженных сил и занятиям спортом, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.

Патриотическую и воспитательную роль несет в себе и еще один совместный проект властей, общественников и военных - фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина». В прошлом году он собрал рекордное количество зрителей – более 40 тысяч человек. Благодаря поддержке со стороны командования Восточного военного округа и 68-го армейского корпуса в фестивале приняли участие 14 единиц боевой авиационной техники - самолеты Су-35, Су-30, Су-25, Су-24, вертолеты Ми-8. Традиционно во время праздника проходит выставка наземной военной техники. Кроме того, все желающие в специальной палатке могут записаться на военную службу по контракту. К слову, в последние годы жители области охотно идут в армию. Если в 2014 году по контракту служили около 1,5 тысячи человек, в 2015 году – 1,8 тысячи, то сегодня - уже более 4400.

Значимую роль в этом играет работа по допризывной подготовке молодежи. Данное направление в числе прочих активно развивает созданный на Сахалине центр технических видов спорта. На его базе возрождены авто- и мотоспорт, парашютная подготовка, конноспортивное направление, авиамоделирование, практическая стрельба.

Для новой структуры за счет средств бюджета региона закуплены парашюты и учебно-тренировочные самолеты. С января 2017 года здесь начнет работу первая группа подростков в секции авиаспортивного пилотажа.

В прошлом году в области также было создано отделение специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. У сахалинских ребят появилась возможность перенимать уникальный опыт спортсменов-армейцев, принимать с ними участие в совместных тренировочных сборах. Сегодня в отделении ведутся занятия по семи видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, тяжелая атлетика, велоспорт и кикбоксинг. Регулярно гостями воспитанников спортивных школ области становятся олимпийские чемпионы Олег Саитов, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Анна Богалий.